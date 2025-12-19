https://uz.sputniknews.ru/20251219/eec-effektivnost-i-prozrachnost-tamojennogo-administrirovaniya-eaeu--54294185.html
ЕЭК повышает эффективность и прозрачность таможенного администрирования в ЕАЭС
ЕЭК повышает эффективность и прозрачность таможенного администрирования в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Речь идет о проектах Евразийского экономического союза по цифровизации таможенных органов и внедрению инновационных технологий
2025-12-19T10:45+0500
2025-12-19T10:45+0500
2025-12-19T10:51+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еэк
таможня
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527799_0:0:796:448_1920x0_80_0_0_c39a1d40c0064af0fbe13e320a3eecf5.jpg
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов представил доклад "Организационно-правовые подходы ЕЭК по развитию цифровой таможни в рамках проектов Всемирной таможенной организации "умная таможня" и рабочей группы по информационно-коммуникационным технологиям". Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Он акцентировал внимание на важности проектов ЕАЭС по цифровизации таможенных органов и внедрению инновационных технологий.В их числе:Давыдов подчеркнул значимость взаимодействия государственных структур и экспертного сообщества для формирования правильного восприятия интеграционной деятельности ЕАЭС.По его словам, такое сотрудничество способствует популяризации достижений ЕАЭС среди международной аудитории и укреплению позиций Союза на международном треке.В заключение министр отметил, что работа Комиссии направлена на повышение эффективности и прозрачности таможенного администрирования, внедрение инновационных подходов и достижение высокого уровня взаимовыгодного сотрудничества в регионе.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527799_0:0:598:448_1920x0_80_0_0_181abe84ead818f8f0be0a19844e1c2b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еэк таможня еаэс проекты
ЕЭК повышает эффективность и прозрачность таможенного администрирования в ЕАЭС
10:45 19.12.2025 (обновлено: 10:51 19.12.2025)
Речь идет о проектах Евразийского экономического союза по цифровизации таможенных органов и внедрению инновационных технологий.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik.
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов представил доклад "Организационно-правовые подходы ЕЭК по развитию цифровой таможни в рамках проектов Всемирной таможенной организации "умная таможня" и рабочей группы по информационно-коммуникационным технологиям". Об этом сообщает
пресс-служба комиссии.
Он акцентировал внимание на важности проектов ЕАЭС по цифровизации таможенных органов и внедрению инновационных технологий.
развитие единой системы таможенного транзита;
применение навигационных пломб;
создание механизма "единого окна";
модернизация инфраструктуры.
“Особое внимание было уделено роли Евразийской экономической комиссии в развитии международного сотрудничества и участии в проектах Всемирной таможенной организации по совершенствованию правовой базы и технических средств, связанных с развитием концепции "умной таможни", — говорится в сообщении.
Давыдов подчеркнул значимость взаимодействия государственных структур и экспертного сообщества для формирования правильного восприятия интеграционной деятельности ЕАЭС.
По его словам, такое сотрудничество способствует популяризации достижений ЕАЭС среди международной аудитории и укреплению позиций Союза на международном треке.
В заключение министр отметил, что работа Комиссии направлена на повышение эффективности и прозрачности таможенного администрирования, внедрение инновационных подходов и достижение высокого уровня взаимовыгодного сотрудничества в регионе.