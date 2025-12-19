https://uz.sputniknews.ru/20251219/eec-effektivnost-i-prozrachnost-tamojennogo-administrirovaniya-eaeu--54294185.html

ЕЭК повышает эффективность и прозрачность таможенного администрирования в ЕАЭС

Речь идет о проектах Евразийского экономического союза по цифровизации таможенных органов и внедрению инновационных технологий

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов представил доклад "Организационно-правовые подходы ЕЭК по развитию цифровой таможни в рамках проектов Всемирной таможенной организации "умная таможня" и рабочей группы по информационно-коммуникационным технологиям". Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Он акцентировал внимание на важности проектов ЕАЭС по цифровизации таможенных органов и внедрению инновационных технологий.В их числе:Давыдов подчеркнул значимость взаимодействия государственных структур и экспертного сообщества для формирования правильного восприятия интеграционной деятельности ЕАЭС.По его словам, такое сотрудничество способствует популяризации достижений ЕАЭС среди международной аудитории и укреплению позиций Союза на международном треке.В заключение министр отметил, что работа Комиссии направлена на повышение эффективности и прозрачности таможенного администрирования, внедрение инновационных подходов и достижение высокого уровня взаимовыгодного сотрудничества в регионе.

