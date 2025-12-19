https://uz.sputniknews.ru/20251219/eksperty-nalogovoy-slujby-uzbekistan-sng-54293351.html

Эксперты налоговой службы Узбекистана встретились с коллегами по СНГ — подробности

Стороны обсудили итоги прошедшего в 2025 году обмена информацией в электронном виде, а также план работы и график проведения заседаний Рабочей группы на 2026 год

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Эксперты налоговой службы Узбекистана встретились с коллегами по СНГ на очередном заседании Рабочей группы по международному сотрудничеству и обмену информацией Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Представитель Исполкома СНГ рассказала собравшимся о работе по проекту межправительственного Протокола о внесении изменений в Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами-участниками СНГ для осуществления налогового администрирования от 2 ноября 2018 года.Данный документ регламентирует расширение реквизитного состава обмена информацией в части добавления нового объекта обмена — информации о долевом участии юридических и физических лиц одного государства — участника Протокола в уставном фонде (капитале) юридического лица другого государства — участника Протокола. Его планируют подписать на заседании Совета глав правительств СНГ осенью 2026-го.Стороны обсудили:

