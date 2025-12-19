https://uz.sputniknews.ru/20251219/itogi-goda-s-vladimirom-putinym-o-chem-govoril-prezident-rossii-glavnoe-54325668.html
Владимир Путин подвел итоги года — о чем говорил президент России
Президент России в прямом эфире подвел итоги уходящего года, ответил на вопросы журналистов, в том числе представителей зарубежной прессы и россиян.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Владимир Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.Президент России ответил на вопросы, касающиеся украинского урегулирования, рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения, высказался об основных экономических показателях, о демографии и других актуальных вопросах.Первым был вопрос о войне и мире. Каким путем Россия точно достигнет целей СВО?Путин подчеркнул, что Киев не демонстрирует готовности к территориальным уступкам. В 2022 году, когда все подошло к краю, когда киевский режим развязал войну в Донбассе, Россия подчеркнула, что она будет вынуждена признать ЛНР и ДНР.Он отметил, что украинские власти не захотели вывести свои войска тогда, впоследствии — отказались выполнять стамбульские договоренности и сейчас отказываются завершать этот конфликт мирным путем. Тем не менее Москва видит определенные сигналы о том, что Киев готов вести диалог.Сразу после того как наши войска вышибли противника с Курской земли, стратегическая инициатива полностью перешла в руки российских солдат. Они наступают по всей линии боевого соприкосновения. Противник отступает, подчеркнул Путин.О ситуации в зоне СВОКиевские власти выстроили укрепрайоны в Донбассе, в районе Славянска, Константиновки.Красный Лиман уже наполовину под контролем российских солдат. Движение продолжится в сторону Славянска.Очень важным было взятие Красноармейска.Восточнее — город Димитров. Это важнейший плацдарм ВСУ, и он полностью окружен: наши войска взяли половину города под свой контроль. Противник не получил команды отступить и пытается вырваться из города мелкими группами.Более половины Константиновки в ДНР освобождено, сообщил Владимир Путин. При этом ВСУ безуспешно пытаются вернуть хотя бы часть Красноармейска и несут серьезные потери, сказал он.Об Украине и успехах российской армииЧто касается попытки ВСУ любой ценой вернуть населенные пункты, в частности Красноармейск, то противник в этом вопросе успеха не имеет.Президент подчеркнул, что Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса.Глава РФ отметил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в украинском конфликте, не Москва начала эту войну.Острый вопрос — поиск пропавших без вести, отметил Путин. Минобороны предприняло в этой сфере определенные шаги:Благодаря принятым мерам количество пропавших без вести сократилось в три раза, подчеркнул президент.Об экономике России.За последние три года общий рост ВВП России — 9,7 процента, а в еврозоне — 3,2 процента, подчеркнул Путин. В целом задачу снижения инфляции и решение других макроэкономических вопросов ответственные структуры выполняют, добавил он. Инфляция в конце года будет менее семи процентов, уточнил президент.Самое главное — России удалось сбалансировать бюджет, качество балансировки находится на уровне 2021 года. Это важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны, отметил президент. Это позволит достигать различных целей в рамках нацпроектов, обеспечить потребности военной сферы и так далее, добавил он.Что еще сказал президент об экономике страныВладимир Путин прокомментировал попытки изъятия российских активов в ЕС.Что сказал Путин О НАТОПрезидент РФ Владимир Путин обратил внимание, что США являются создателем, ключевым игроком и спонсором НАТО.По его словам, главная страна НАТО — США — не считают Россию противником и врагом.Президент России отметил недостаточный уровень профессиональной подготовки в НАТО и некоторых западных лидеров.При это он отметил, что возможная блокада Калининградской области может привести к полномасштабному столкновению, заявил президент Владимир Путин.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Выборы на УкраинеРоссия слышит заявления руководителей киевского режима о требованиях к Западу обеспечить безопасность во время якобы выборов на Украине, заявил президент.По словам Путина, если Киев хочет использовать возможные выборы на Украине, чтобы остановить продвижение российской армии, то это неправильно.Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность выборов на Украине — хотя бы воздержаться от ударов вглубь в день голосования, заявил Владимир Путин.О платформе MAXПрезидент России Владимир Путин назвал правильным шагом создание национального мессенджера Max.Президент России допустил, что и у мессенджера MAX со временем появятся конкуренты. По его мнению, конкуренция всегда нужна и всегда будет.Какие еще заявления сделал Владимир Путин на "Итогах года"Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединила большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, состоялась в эфире в пятницу, 19 декабря. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлился вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занималась расшифровкой обращений на прямую линию.
20:10 19.12.2025 (обновлено: 20:35 19.12.2025)
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Владимир Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.
Президент России ответил на вопросы, касающиеся украинского урегулирования, рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения, высказался об основных экономических показателях, о демографии и других актуальных вопросах.
Первым был вопрос о войне и мире. Каким путем Россия точно достигнет целей СВО?
Путин подчеркнул, что Киев не демонстрирует готовности к территориальным уступкам. В 2022 году, когда все подошло к краю, когда киевский режим развязал войну в Донбассе, Россия подчеркнула, что она будет вынуждена признать ЛНР и ДНР.
Он отметил, что украинские власти не захотели вывести свои войска тогда, впоследствии — отказались выполнять стамбульские договоренности и сейчас отказываются завершать этот конфликт мирным путем. Тем не менее Москва видит определенные сигналы о том, что Киев готов вести диалог.
Сразу после того как наши войска вышибли противника с Курской земли, стратегическая инициатива полностью перешла в руки российских солдат. Они наступают по всей линии боевого соприкосновения. Противник отступает, подчеркнул Путин.
Киевские власти выстроили укрепрайоны в Донбассе, в районе Славянска, Константиновки.
"У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт", — сказал президент.
Красный Лиман уже наполовину под контролем российских солдат. Движение продолжится в сторону Славянска.
Очень важным было взятие Красноармейска.
"Это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций", — сказал глава РФ.
Восточнее — город Димитров. Это важнейший плацдарм ВСУ, и он полностью окружен: наши войска взяли половину города под свой контроль. Противник не получил команды отступить и пытается вырваться из города мелкими группами.
"Город Димитров, важный населенный пункт, важный плацдарм, полностью окружен. Наши войска уже, думаю, на данный момент времени 50% города взяли под свой контроль", — сказал Путин.
Более половины Константиновки в ДНР освобождено, сообщил Владимир Путин. При этом ВСУ безуспешно пытаются вернуть хотя бы часть Красноармейска и несут серьезные потери, сказал он.
Об Украине и успехах российской армии
Россия готова завершить конфликт при устранении первопричин кризиса.
Киев по сути отказывается от завершения конфликта мирными средствами.
Россия в 2022-м предупреждала Украину, что вынуждена будет признать непризнанные республики, просила дать людям спокойно жить.
Красный Лиман возьмут под контроль в самое ближайшее время.
Бои идут в Константиновке, более половины города уже освобождено.
Более 50 процентов территории Гуляйполя находится под контролем России, наполовину освобожден и Димитров.
Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.
Путин уверен, что до конца года армия добьется новых успехов.
Что касается попытки ВСУ любой ценой вернуть населенные пункты, в частности Красноармейск, то противник в этом вопросе успеха не имеет.
"Проблема для него еще заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать украинский, киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами."
Президент подчеркнул, что Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса.
"Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в министерстве иностранных дел Российской Федерации, и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису", — сказал президент в ходе прямой линии.
Глава РФ отметил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в украинском конфликте, не Москва начала эту войну.
Острый вопрос — поиск пропавших без вести, отметил Путин. Минобороны предприняло в этой сфере определенные шаги:
создан координирующий центр по поиску пропавших бойцов;
созданы отделы в группировках и на местах;
создан отдельный реестр по поиску пропавших без вести.
Благодаря принятым мерам количество пропавших без вести сократилось в три раза, подчеркнул президент.
За последние три года общий рост ВВП России — 9,7 процента, а в еврозоне — 3,2 процента, подчеркнул Путин. В целом задачу снижения инфляции и решение других макроэкономических вопросов ответственные структуры выполняют, добавил он. Инфляция в конце года будет менее семи процентов, уточнил президент.
Самое главное — России удалось сбалансировать бюджет, качество балансировки находится на уровне 2021 года. Это важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны, отметил президент. Это позволит достигать различных целей в рамках нацпроектов, обеспечить потребности военной сферы и так далее, добавил он.
"Все это вместе дает основание говорить об устойчивости экономики."
Что еще сказал президент об экономике страны
Инфляция в России по итогам этого года составит 5,7-5,8%.
Рост реальных зарплат за год составит 4,5%.
Уровень безработицы находится на исторически минимальном уровне, составляет 2,2%.
Госдолг России — один из самых низких среди развитых экономик, сейчас он составляет 17,7% от ВВП.
России в полном объеме удается выполнять социальные обязательства.
Владимир Путин прокомментировал попытки изъятия российских активов в ЕС.
"Кража — это неподходящее определение. Кража — это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж", — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что США являются создателем, ключевым игроком и спонсором НАТО.
"США, обращаю внимание, ключевой игрок НАТО. США — создатель НАТО, главный спонсор НАТО. Все основные средства поступают от США. И деньги, и технологии военные, и вооружение, и боеприпасы — все оттуда. Это основа", — сказал Путин.
По его словам, главная страна НАТО — США — не считают Россию противником и врагом.
"В новой стратегии национальной безопасности (США — ред.) Россия не указывается в качестве врага, в качестве цели. А генеральный секретарь НАТО готовится к войне с нами. Это что такое? Читать-то умеете? Как вы НАТО нацеливаете на войну с Россией, если главная страна НАТО (США — ред.) нас противником и врагом не считает", — заявил российский лидер.
Президент России отметил недостаточный уровень профессиональной подготовки в НАТО и некоторых западных лидеров.
"Что касается отдельных деятелей, то они действительно ведут себя достаточно агрессивно и, мне кажется, даже не очень профессионально", — сказал Путин.
При это он отметил, что возможная блокада Калининградской области может привести к полномасштабному столкновению, заявил президент Владимир Путин.
"Все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта, выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного", — сказал он.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Россия слышит заявления руководителей киевского режима о требованиях к Западу обеспечить безопасность во время якобы выборов на Украине, заявил президент.
"Но, что касается выборов, мы слышим сейчас заявления руководителей режима о том, что они настаивают на том, чтобы западные страны, Соединенные Штаты в период выборов, а якобы они к этим выборам готовы, обеспечили безопасность — то есть добились бы прекращения боевых действий", — сказал Путин.
По словам Путина, если Киев хочет использовать возможные выборы на Украине, чтобы остановить продвижение российской армии, то это неправильно.
"А если они (представители киевского режима — ред.) хотят использовать выборы исключительно для того, чтобы остановить наступательный порыв российских войск, то это неправильный выбор", — сказал Путин в ходе прямой линии.
Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность выборов на Украине — хотя бы воздержаться от ударов вглубь в день голосования, заявил Владимир Путин.
"Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории. <...> Согласен с тем, что власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно", — сказал он.
Президент России Владимир Путин назвал правильным шагом создание национального мессенджера Max.
"Нужно ли было это делать или нет? Конечно, да. Конечно, нужно", — сказал глава государства в ходе прямой линии.
Президент России допустил, что и у мессенджера MAX со временем появятся конкуренты. По его мнению, конкуренция всегда нужна и всегда будет.
"Что касается МАХ и конкуренции: конкуренция всегда нужна, и я уверен, что конкуренция будет", — сказал Путин.
Какие еще заявления сделал Владимир Путин на "Итогах года"
Россия готова завершить конфликт на Украине при устранении первопричин.
Киев по сути отказывается от завершения конфликта мирными средствами.
️Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах Украины и воздержаться от ударов в день голосования.
Новых специальных военных операций не будет, если Запад будет относиться с уважением к России.
ВС России демонстрируют успехи в зоне СВО.
Зеленский — талантливый артист.
Инфляция в России по итогам года составит 5,7-5,8 процента.
Совет россиянам, как не попасться мошенникам на крючок — сразу класть трубку, когда речь заходит о деньгах.
Повышение налогов в России временное, бремя в будущем должно снижаться.
Отменять поддержку многодетным семьям при повышении трудового дохода нельзя.
️Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях и детском саду.
России нужно добиться рождаемости хотя бы в два ребенка на женщину.
Правительство не должно продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025-го.
Нужно надеяться, что повышение утильсбора в России будет невечным.
Россия добилась полного цифрового суверенитета.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединила большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, состоялась в эфире в пятницу, 19 декабря. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлился вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занималась расшифровкой обращений на прямую линию.