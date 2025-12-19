https://uz.sputniknews.ru/20251219/itogi-goda-s-vladimirom-putinym-o-chem-govoril-prezident-rossii-glavnoe-54325668.html

Владимир Путин подвел итоги года — о чем говорил президент России

Президент России в прямом эфире подвел итоги уходящего года, ответил на вопросы журналистов, в том числе представителей зарубежной прессы и россиян.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Владимир Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.Президент России ответил на вопросы, касающиеся украинского урегулирования, рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения, высказался об основных экономических показателях, о демографии и других актуальных вопросах.Первым был вопрос о войне и мире. Каким путем Россия точно достигнет целей СВО?Путин подчеркнул, что Киев не демонстрирует готовности к территориальным уступкам. В 2022 году, когда все подошло к краю, когда киевский режим развязал войну в Донбассе, Россия подчеркнула, что она будет вынуждена признать ЛНР и ДНР.Он отметил, что украинские власти не захотели вывести свои войска тогда, впоследствии — отказались выполнять стамбульские договоренности и сейчас отказываются завершать этот конфликт мирным путем. Тем не менее Москва видит определенные сигналы о том, что Киев готов вести диалог.Сразу после того как наши войска вышибли противника с Курской земли, стратегическая инициатива полностью перешла в руки российских солдат. Они наступают по всей линии боевого соприкосновения. Противник отступает, подчеркнул Путин.О ситуации в зоне СВОКиевские власти выстроили укрепрайоны в Донбассе, в районе Славянска, Константиновки.Красный Лиман уже наполовину под контролем российских солдат. Движение продолжится в сторону Славянска.Очень важным было взятие Красноармейска.Восточнее — город Димитров. Это важнейший плацдарм ВСУ, и он полностью окружен: наши войска взяли половину города под свой контроль. Противник не получил команды отступить и пытается вырваться из города мелкими группами.Более половины Константиновки в ДНР освобождено, сообщил Владимир Путин. При этом ВСУ безуспешно пытаются вернуть хотя бы часть Красноармейска и несут серьезные потери, сказал он.Об Украине и успехах российской армииЧто касается попытки ВСУ любой ценой вернуть населенные пункты, в частности Красноармейск, то противник в этом вопросе успеха не имеет.Президент подчеркнул, что Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса.Глава РФ отметил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в украинском конфликте, не Москва начала эту войну.Острый вопрос — поиск пропавших без вести, отметил Путин. Минобороны предприняло в этой сфере определенные шаги:Благодаря принятым мерам количество пропавших без вести сократилось в три раза, подчеркнул президент.Об экономике России.За последние три года общий рост ВВП России — 9,7 процента, а в еврозоне — 3,2 процента, подчеркнул Путин. В целом задачу снижения инфляции и решение других макроэкономических вопросов ответственные структуры выполняют, добавил он. Инфляция в конце года будет менее семи процентов, уточнил президент.Самое главное — России удалось сбалансировать бюджет, качество балансировки находится на уровне 2021 года. Это важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны, отметил президент. Это позволит достигать различных целей в рамках нацпроектов, обеспечить потребности военной сферы и так далее, добавил он.Что еще сказал президент об экономике страныВладимир Путин прокомментировал попытки изъятия российских активов в ЕС.Что сказал Путин О НАТОПрезидент РФ Владимир Путин обратил внимание, что США являются создателем, ключевым игроком и спонсором НАТО.По его словам, главная страна НАТО — США — не считают Россию противником и врагом.Президент России отметил недостаточный уровень профессиональной подготовки в НАТО и некоторых западных лидеров.При это он отметил, что возможная блокада Калининградской области может привести к полномасштабному столкновению, заявил президент Владимир Путин.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Выборы на УкраинеРоссия слышит заявления руководителей киевского режима о требованиях к Западу обеспечить безопасность во время якобы выборов на Украине, заявил президент.По словам Путина, если Киев хочет использовать возможные выборы на Украине, чтобы остановить продвижение российской армии, то это неправильно.Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность выборов на Украине — хотя бы воздержаться от ударов вглубь в день голосования, заявил Владимир Путин.О платформе MAXПрезидент России Владимир Путин назвал правильным шагом создание национального мессенджера Max.Президент России допустил, что и у мессенджера MAX со временем появятся конкуренты. По его мнению, конкуренция всегда нужна и всегда будет.Какие еще заявления сделал Владимир Путин на "Итогах года"Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединила большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, состоялась в эфире в пятницу, 19 декабря. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлился вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занималась расшифровкой обращений на прямую линию.

