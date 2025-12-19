В Москве проходят "Итоги года с Владимиром Путиным" — прямая трансляция
14:05 19.12.2025 (обновлено: 14:11 19.12.2025)
В прямом эфире президент России подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов, простых россиян, представителей зарубежных СМИ, в том числе из недружественных стран.
В этом году, как и в прошлом, прямая линия президента России вместе с большой пресс-конференцией проходит в московском Гостином дворе. В течение нескольких часов Владимир Путин ответит на вопросы простых россиян и журналистов, в том числе иностранных.
Прямая линия российского лидера сопровождается эффектом дополненной реальности: в зале демонстрируют данные статистики и стоп-кадры видеозвонков от россиян.
Стоит отметить, что Гостиный Двор — это уже традиционная площадка для общения с главой государства.
Телеканалы отвели на трансляцию три часа — это, конечно, предварительно. В 2001-м уложились в 95 минут, однако с 2004 года — минимум в 180. В 2024 году российский лидер провел под камерами четыре с половиной часа.
Президент однажды пошутил: "Пресс-конференцию, как ремонт, нельзя завершить — ее можно только прекратить".
С 2001-го состоялись восемнадцать прямых линий и шестнадцать больших пресс-конференций. В 2020-м форматы совместили. Эксперимент удался, и с 2023-го все это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".
В этом году на прямую линию с президентом РФ поступило свыше 2,5 миллионов вопросов. Благодаря современным технологиям их обработали в онлайн-режиме.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину отправляли подборки с вопросами заранее. Это нужно для того, чтобы главе государства успели предоставить необходимую справочную информацию.
"Поскольку это все систематизируется и какие-то области и ответственные ведомства — сразу мы видим и по регионам, и по всей стране, и на федеральном уровне, — то есть возможность президенту какие-то справки готовить. Ведомства очень большое внимание этому уделяют и быстро работают", — пояснил Песков.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
По его словам, 20% вопросов касаются социальной политики — это самая популярная тема. Государство и общество, обращения по инфраструктуре — 11%, проблемы жилья — 10%, экономика — 9%, СВО — 8%, здравоохранение и ЖКХ — по 7%.
Песков отметил, что уменьшилось число обращений, связанных с острыми проблемами участников СВО. Значит, усилия по поддержке военнослужащих приносят свои плоды. После "Итогов года" Путин может пообщаться с военными.
Эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Алена Стемпаржевская сообщила, что больше всего задают вопросы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Свердловской областей. Наиболее активная категория граждан — женщины старше 56 лет.
Сбор вопросов для программы "Итоги года с Владимиром Путиным" стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.