https://uz.sputniknews.ru/20251219/svo-chto-znachat-evakuatsiya-v-svyatogorske-i-panika-v-verxovnoy-rade-54294486.html

СВО: что значат эвакуация в Святогорске и паника в Верховной раде

СВО: что значат эвакуация в Святогорске и паника в Верховной раде

Sputnik Узбекистан

Освобождение Славянска и Краматорска может стать главным сражением 2026 года, если не сработают иные факторы, включая дипломатию и дефицит западного финансирования

2025-12-19T12:30+0500

2025-12-19T12:30+0500

2025-12-19T12:30+0500

спецоперация россии по защите донбасса

колумнисты

украина

россия

безопасность

верховная рада

всу

днр

минобороны рф

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0f/49356081_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_94bdc3e7c949e87501bf740230f5d894.jpg

Освобождение Славянско-Краматорской агломерации на северо-западе Донбасса значительно ускорит достижение целей СВО. Свидетельство успешного развития российского наступления – принудительная эвакуация населения, объявленная киевским оккупационным режимом в городах Святогорск и Славянск. Украинская Верховная рада уже готова поступиться территориальными принципами, и допускает вывод бригад ВСУНа расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ 17 декабря глава ведомства Андрей Белоусов заявил: "Продолжается взятие под контроль города Красный Лиман. Его освобождение открывает путь для блокирования Славянска – важнейшего для ВСУ логистического центра… Захват этого рубежа позволит завершить освобождение Донецкой Народной Республики в короткие сроки".За минувшие сутки группировка войск "Запад" нанесла поражение частям ВСУ в районе Красного Лимана. Подразделения "Южной" группировки войск громили противника в районе Константиновки и Краматорска. Безвозвратные потери ВСУ на этом участке фронта за сутки превысили 540 военнослужащих.Продвигаясь к Славянско-Краматорской агломерации, российские войска методично формируют "клещи" с юга – от Константиновки и с севера – от Красного Лимана, Святогорска. На севере события развиваются динамичнее, здесь фронт приблизился к Славянску на 15 километров. Остатки ВСУ под Северском деморализованы и окружены. Украинские власти объявили срочную эвакуацию населения из Святогорска и восьми соседних сел. Ранее оккупационная администрация объявила эвакуацию в Славянске. Бандеровские планы принудительного выселения из своих домов касаются сотен тысяч жителей Донбасса.Освобождение Славянска и Краматорска может стать главным сражением 2026 года, если не сработают иные факторы, включая дипломатию и дефицит западного финансирования. Заметим, в Верховной раде уже признали вывод ВСУ из Донбасса "болезненным, но рациональным шагом". На Украине чаще публикуется информация о резком ухудшении ситуации на фронте, сквозь официоз "телемарафона" проступает суровая реальность. Главком ВСУ Александр Сырский 17 декабря в интервью французской газете Le Monde сообщил, что Россия в зоне СВО нарастила общую группировку войск до 710 тысяч военнослужащих – для ведения стратегической наступательной операции. Эта информация не совпадает с официальными тезисами Киева о "контролируемой ситуации" на фронте и "успехах ВСУ".Ворованные "мускулы" не помогутРоссия нацелена на победу с приоритетом стратегических целей СВО – демилитаризации и денацификации Украины. Территориальное расширение РФ, физическое уничтожение полутора миллионов солдат противника и опустошение арсеналов НАТО – "побочный эффект" спецоперации, результат неразумной политики Запада и полного безрассудства киевских марионеток. Между тем, Евросоюз натужно пытается украсть для продолжения прокси-войны "замороженные" государственные активы России, а Зеленский готов к всеобщей мобилизации украинцев, если ЕС выделит на это украденные деньги. Кабинет министров Украины и ТЦК уже готовят списки мужчин с 18 лет. Москва изначально предпочла бы достичь своих целей и "устранить коренные причины конфликта" дипломатическим путем. Если противник не сдается (недоговороспособен), его уничтожают. Другого нет у нас пути.Остановка американской помощи Киеву и сокращение возможностей Европы вынуждают 27 государств-членов ЕС искать новые ресурсы. Оставшихся средств Украине не хватит даже на первое полугодие 2026-го. Газета NYT сообщила: "Несколько месяцев европейские страны пытаются согласовать смелый проект финансирования Украины и ее военных усилий" за чужой счет. Главное "испытание решимости" состоится 18–19 декабря: на саммите глав европейских государств ожидается решение о судьбе российских активов на сумму 210 млрд евро.Контрмеры РФ и ее союзников неизбежны, и в Брюсселе бушуют шекспировские страсти: "To be, or not to be, that is the question". Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал Евросоюз отказаться от кражи российских активов, и продолжить финансирование Украины исключительно за счет собственных средств. Большинство лидеров ЕС и европейских стран НАТО не понимают, что "свои" или украденные в виде кредита деньги – не помогут. При всех обстоятельствах, включая развертывание на Украине "многонациональных сил" из Великобритании, Германии и Франции. Известно, что деньги – это мускулы и нервы войны, но прокси-война Запада уже проиграна. Воровство российских активов приведет к уничтожению остатков украинской государственности. Никто не гарантирует безнаказанности странам Евросоюза. Весы истории колеблются.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

украина

россия

днр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

сво славянск краматорск верховная рада