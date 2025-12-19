https://uz.sputniknews.ru/20251219/u-rossii-bylo-sotrudnichestvo-s-nato--putin-54323253.html
У России было сотрудничество с НАТО — Путин
Sputnik Узбекистан
Президент напомнил, что Россию несколько раз обманули по поводу нерасширения НАТО на восток, а все ранее данные обещания игнорируются и не исполняются.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Российский президент Владимир Путин заявил, что ранее у России было сотрудничество с НАТО, речь шла даже о членстве в альянсе, но там Москву не ждали. Он напомнил, что Россию несколько раз обманули по поводу нерасширения НАТО на Восток, а все ранее данные обещания игнорируются и не исполняются.Говоря о НАТО, президент РФ заявил, что Россию "надули", и в Европе нужна надежная система безопасности.Президент РФ отметил, что перемещение объектов военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает законную озабоченность.Также он обратил внимание, что США являются создателем, ключевым игроком и спонсором НАТО.По его словам, главная страна НАТО – США — не считают Россию противником и врагом.При этом Путин отметил недостаточный уровень профессиональной подготовки в НАТО и некоторых западных лидеров. Запад пренебрег интересами России в сфере безопасности, заявил президент России. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, и продлился вплоть до ее окончания. Расшифровкой обращений на прямую линию занималась нейросеть GigaChat.
18:52 19.12.2025 (обновлено: 19:14 19.12.2025)
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Российский президент Владимир Путин заявил, что ранее у России было сотрудничество с НАТО, речь шла даже о членстве в альянсе, но там Москву не ждали.
"У нас было сотрудничество с НАТО. Речь шла не о сотрудничестве, а о прямом членстве — сначала Советского Союза, а потом и России — в НАТО. Но и в первом, и во втором случае мы поняли, что нас там не ждут", — заявил президент в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Он напомнил, что Россию несколько раз обманули по поводу нерасширения НАТО на Восток, а все ранее данные обещания игнорируются и не исполняются.
"Мы не требуем ничего необычного. Перемещение объектов военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает законную озабоченность. Каждая страна может выбирать способ своей защиты, но этот способ не должен никому угрожать, в том числе нам", — сказал президент.
Говоря о НАТО, президент РФ заявил, что Россию "надули", и в Европе нужна надежная система безопасности.
"Нас же надули, и мы хотим добиться ситуации, когда выстроится надежная система безопасности в Европе", — отметил Путин.
Президент РФ отметил, что перемещение объектов военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает законную озабоченность.
Также он обратил внимание, что США являются создателем, ключевым игроком и спонсором НАТО.
"США, обращаю внимание, ключевой игрок НАТО. США — создатель НАТО, главный спонсор НАТО. Все основные средства поступают от США. И деньги, и технологии военные, и вооружение, и боеприпасы — все оттуда. Это основа", — сказал Путин в ходе прямой линии.
По его словам, главная страна НАТО – США — не считают Россию противником и врагом.
"В новой стратегии национальной безопасности Россия не указывается в качестве врага, в качестве цели. А генеральный секретарь НАТО готовится к войне с нами. Это что такое? Читать-то умеете? Как вы НАТО нацеливаете на войну с Россией, если главная страна НАТО (США — ред.) нас противником и врагом не считает", — заявил российский лидер.
При этом Путин отметил недостаточный уровень профессиональной подготовки в НАТО и некоторых западных лидеров.
"Что касается отдельных деятелей, то они действительно ведут себя достаточно агрессивно и, мне кажется, даже не очень профессионально", — сказал глава РФ.
Запад пренебрег интересами России в сфере безопасности, заявил президент России.
"Сказали, что не будет движения НАТО на Восток ни на один дюйм — это прямая речь, цитата. Ну и что? Как у нас в народе говорят, "кинули", просто пренебрегли нашими интересами в сфере безопасности", — сказал Путин.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, и продлился вплоть до ее окончания. Расшифровкой обращений на прямую линию занималась нейросеть GigaChat.