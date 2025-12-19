https://uz.sputniknews.ru/20251219/u-rossii-bylo-sotrudnichestvo-s-nato--putin-54323253.html

У России было сотрудничество с НАТО — Путин

Президент напомнил, что Россию несколько раз обманули по поводу нерасширения НАТО на восток, а все ранее данные обещания игнорируются и не исполняются.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Российский президент Владимир Путин заявил, что ранее у России было сотрудничество с НАТО, речь шла даже о членстве в альянсе, но там Москву не ждали. Он напомнил, что Россию несколько раз обманули по поводу нерасширения НАТО на Восток, а все ранее данные обещания игнорируются и не исполняются.Говоря о НАТО, президент РФ заявил, что Россию "надули", и в Европе нужна надежная система безопасности.Президент РФ отметил, что перемещение объектов военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает законную озабоченность.Также он обратил внимание, что США являются создателем, ключевым игроком и спонсором НАТО.По его словам, главная страна НАТО – США — не считают Россию противником и врагом.При этом Путин отметил недостаточный уровень профессиональной подготовки в НАТО и некоторых западных лидеров. Запад пренебрег интересами России в сфере безопасности, заявил президент России. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, и продлился вплоть до ее окончания. Расшифровкой обращений на прямую линию занималась нейросеть GigaChat.

