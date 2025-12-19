https://uz.sputniknews.ru/20251219/uzbekistan-soxranenie-iskusstva-vo-vremya-velikoy-otechestvennoy-voyny-54297200.html

Вклад Узбекистана в сохранение искусства во время Великой Отечественной войны — видео

Вклад Узбекистана в сохранение искусства во время Великой Отечественной войны — видео

Sputnik Узбекистан

Эксперты обсудили вклад Узбекистана в сохранение искусства во время Великой Отечественной войны.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся видеомост Ташкент – Москва на тему: "Как Узбекистан стал домом для искусства в годы Великой Отечественной войны". В годы войны Узбекистан стал вторым домом для многих деятелей культуры, а искусство российских художников, эвакуированных в республику, было пронизано искренней любовью к месту, которое их приютило. Как отметил доктор искусствоведения, старший научный сотрудник Третьяковской галереи Игорь Смекалов, это особенно чувствуется в работах Фаворского, Фалька, Герасимова и Лабаса.Он добавил, что дальнейшее изучение русского изобразительного искусства 1920–1940-х годов невозможно без знакомства с коллекциями, которые сейчас хранятся в музеях Узбекистана.О гуманитарном и культурном значении Ташкента в годы войны рассказал историк и публицист Василий Костецкий. По его словам, город стал убежищем для многих русских писателей, поэтов, художников и музыкантов. В Ташкенте жили и работали Анна Ахматова, Алексей Толстой, Корней Чуковский, Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Шостакович. Сюда же были эвакуированы Мосфильм, Ленфильм и Большой театр.Историк и публицист, заведующий кафедрой исторических дисциплин Ташкентской духовной семинарии Юрий Флыгин отметил, что культурная жизнь Узбекистана получила серьезный импульс еще в 1920–1930-е годы, а в 50–60–70-е прошлого века именно взаимодействие местной интеллигенции и эвакуированных деятелей искусства дало толчок развитию новых для страны направлений — кино, балета, оперы и живописи.Полную запись смотрите по ссылке.

