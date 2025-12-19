В Узбекистане планируют внедрить российские технологии фитосанитарного контроля
17:42 19.12.2025 (обновлено: 17:56 19.12.2025)
Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана посетили испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельхозпродукции (ЦОК АПК) и Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений в Москве.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана намерены внедрить в свою деятельность российский опыт и технологии в сфере обеспечения фитосанитарного контроля, сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана посетили испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельхозпродукции (ЦОК АПК) в Москве
Как сообщается, делегация агентства в ходе визита в Россию посетила испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельскохозяйственной продукции (ЦОК АПК) в Москве и Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений, где ознакомились с деятельностью учреждений, современными подходами к мониторингу и выявлению карантинных объектов и контролю подкарантинной продукции.
Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана посетили испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельхозпродукции (ЦОК АПК) в Москве
Особое внимание было уделено перспективным методам биологизации сельского хозяйства. Гостям была продемонстрирована научно-исследовательская деятельность лаборатории, включая процессы отбора образцов сельскохозяйственной продукции и оформления результатов испытаний.
"Узбекские специалисты оценили экологическую безопасность и эффективность данных технологий и выразили заинтересованность в их адаптации к условиям страны", — говорится в сообщении ведомства.
Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана посетили испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельхозпродукции (ЦОК АПК) в Москве
В частности, речь идет о внедрении методов высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии для анализа остаточного количества пестицидов. Лабораторная база ЦОК включает базу данных почти об одной тысяче видов пестицидов.
Российские технологии фитосанитарного контроля могут внедрить в Узбекистане
"Значительная часть переговоров была посвящена обсуждению современных подходов к системе управления рисками в процессе проведения фитосанитарного контроля", — добавили в пресс-службе агентства.
Данные и положительный опыт, полученные в ходе визита в лабораторию (ЦОК АПК), послужат продолжению дальнейшего сотрудничества и в будущем будут способствовать развитию сотрудничества, добавили в агентстве.