В Узбекистане планируют внедрить российские технологии фитосанитарного контроля

Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана посетили испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельхозпродукции (ЦОК АПК) и Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений в Москве.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/03/28731063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3ef705251accdfa355cef2289a481a2.jpg
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана намерены внедрить в свою деятельность российский опыт и технологии в сфере обеспечения фитосанитарного контроля, сообщила пресс-служба ведомства.Как сообщается, делегация агентства в ходе визита в Россию посетила испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельскохозяйственной продукции (ЦОК АПК) в Москве и Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений, где ознакомились с деятельностью учреждений, современными подходами к мониторингу и выявлению карантинных объектов и контролю подкарантинной продукции.Особое внимание было уделено перспективным методам биологизации сельского хозяйства. Гостям была продемонстрирована научно-исследовательская деятельность лаборатории, включая процессы отбора образцов сельскохозяйственной продукции и оформления результатов испытаний.В частности, речь идет о внедрении методов высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии для анализа остаточного количества пестицидов. Лабораторная база ЦОК включает базу данных почти об одной тысяче видов пестицидов.Данные и положительный опыт, полученные в ходе визита в лабораторию (ЦОК АПК), послужат продолжению дальнейшего сотрудничества и в будущем будут способствовать развитию сотрудничества, добавили в агентстве.
Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана посетили испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельхозпродукции (ЦОК АПК) и Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений в Москве.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана намерены внедрить в свою деятельность российский опыт и технологии в сфере обеспечения фитосанитарного контроля, сообщила пресс-служба ведомства.
© Агентство по карантину и защите растений РУзСпециалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана посетили испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельхозпродукции (ЦОК АПК) в Москве
Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана посетили испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельхозпродукции (ЦОК АПК) в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана посетили испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельхозпродукции (ЦОК АПК) в Москве
© Агентство по карантину и защите растений РУз
Как сообщается, делегация агентства в ходе визита в Россию посетила испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельскохозяйственной продукции (ЦОК АПК) в Москве и Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений, где ознакомились с деятельностью учреждений, современными подходами к мониторингу и выявлению карантинных объектов и контролю подкарантинной продукции.
© Агентство по карантину и защите растений РУзСпециалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана посетили испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельхозпродукции (ЦОК АПК) в Москве
Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана посетили испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельхозпродукции (ЦОК АПК) в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана посетили испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельхозпродукции (ЦОК АПК) в Москве
© Агентство по карантину и защите растений РУз
Особое внимание было уделено перспективным методам биологизации сельского хозяйства. Гостям была продемонстрирована научно-исследовательская деятельность лаборатории, включая процессы отбора образцов сельскохозяйственной продукции и оформления результатов испытаний.

"Узбекские специалисты оценили экологическую безопасность и эффективность данных технологий и выразили заинтересованность в их адаптации к условиям страны", — говорится в сообщении ведомства.

© Агентство по карантину и защите растений РУзСпециалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана посетили испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельхозпродукции (ЦОК АПК) в Москве
Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана посетили испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельхозпродукции (ЦОК АПК) в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана посетили испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельхозпродукции (ЦОК АПК) в Москве
© Агентство по карантину и защите растений РУз
В частности, речь идет о внедрении методов высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии для анализа остаточного количества пестицидов. Лабораторная база ЦОК включает базу данных почти об одной тысяче видов пестицидов.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкРоссийские технологии фитосанитарного контроля могут внедрить в Узбекистане
Российские технологии фитосанитарного контроля могут внедрить в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
Российские технологии фитосанитарного контроля могут внедрить в Узбекистане
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк

"Значительная часть переговоров была посвящена обсуждению современных подходов к системе управления рисками в процессе проведения фитосанитарного контроля", — добавили в пресс-службе агентства.

Данные и положительный опыт, полученные в ходе визита в лабораторию (ЦОК АПК), послужат продолжению дальнейшего сотрудничества и в будущем будут способствовать развитию сотрудничества, добавили в агентстве.
