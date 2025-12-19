https://uz.sputniknews.ru/20251219/uzbekistane-rossiyskie-texnologii-fitosanitarniy-kontrol-54305303.html

В Узбекистане планируют внедрить российские технологии фитосанитарного контроля

Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана посетили испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельхозпродукции (ЦОК АПК) и Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений в Москве.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Специалисты агентства по карантину и защите растений Узбекистана намерены внедрить в свою деятельность российский опыт и технологии в сфере обеспечения фитосанитарного контроля, сообщила пресс-служба ведомства.Как сообщается, делегация агентства в ходе визита в Россию посетила испытательную лабораторию филиала Центра оценки качества сельскохозяйственной продукции (ЦОК АПК) в Москве и Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений, где ознакомились с деятельностью учреждений, современными подходами к мониторингу и выявлению карантинных объектов и контролю подкарантинной продукции.Особое внимание было уделено перспективным методам биологизации сельского хозяйства. Гостям была продемонстрирована научно-исследовательская деятельность лаборатории, включая процессы отбора образцов сельскохозяйственной продукции и оформления результатов испытаний.В частности, речь идет о внедрении методов высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии для анализа остаточного количества пестицидов. Лабораторная база ЦОК включает базу данных почти об одной тысяче видов пестицидов.Данные и положительный опыт, полученные в ходе визита в лабораторию (ЦОК АПК), послужат продолжению дальнейшего сотрудничества и в будущем будут способствовать развитию сотрудничества, добавили в агентстве.

