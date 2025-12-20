https://uz.sputniknews.ru/20251220/ekonomika-uzbekistana-soxranyaet-ustoychivuyu-traektoriyu-rosta--infografika-54339417.html

Выше 6% ВВП: экономика Узбекистана сохраняет устойчивый рост — инфографика

Выше 6% ВВП: экономика Узбекистана сохраняет устойчивый рост — инфографика

Среди стран Центральной Азии экономика Узбекистана остается в числе самых динамично развивающихся экономик региона. По прогнозам ЕАБР она продолжит уверенно расти до 6,8%.

2025-12-20T18:10+0500

2025-12-20T18:10+0500

2025-12-20T19:14+0500

инфографика

ввп

узбекистан

экономика

мультимедиа

инвестиции

еабр

прогноз

Согласно новому макроэкономическому прогнозу Евразийского банка развития, в 2025–2028 годах темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) республики будут оставаться на уровне выше 6% в год.Среди стран Центральной Азии экономика Узбекистана остается в числе самых динамично развивающихся экономик региона. По прогнозам ЕАБР она продолжит уверенно расти до 6,8%. По оценке аналитиков банка, драйвером останется высокая инвестиционная активность, устойчивый внутренний спрос, а также благоприятная внешнеторговая конъюнктура. Кроме того, в стране реализуются масштабные проекты — от атомной и солнечных электростанций до дата-центров.Так, в 2026 году рост ВВП ожидается на уровне 6,8 %, после 7,4 % в 2024–2025 годах. Несмотря на постепенное замедление, темпы остаются значительно выше среднемировых. В 2027 и 2028 годах рост экономики республики, по прогнозу ЕАБР, сохранится на уровне выше 6 %.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

