Выше 6% ВВП: экономика Узбекистана сохраняет устойчивый рост — инфографика
Среди стран Центральной Азии экономика Узбекистана остается в числе самых динамично развивающихся экономик региона. По прогнозам ЕАБР она продолжит уверенно расти до 6,8%.
Согласно новому макроэкономическому прогнозу Евразийского банка развития, в 2025–2028 годах темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) республики будут оставаться на уровне выше 6% в год.Среди стран Центральной Азии экономика Узбекистана остается в числе самых динамично развивающихся экономик региона. По прогнозам ЕАБР она продолжит уверенно расти до 6,8%. По оценке аналитиков банка, драйвером останется высокая инвестиционная активность, устойчивый внутренний спрос, а также благоприятная внешнеторговая конъюнктура. Кроме того, в стране реализуются масштабные проекты — от атомной и солнечных электростанций до дата-центров.Так, в 2026 году рост ВВП ожидается на уровне 6,8 %, после 7,4 % в 2024–2025 годах. Несмотря на постепенное замедление, темпы остаются значительно выше среднемировых. В 2027 и 2028 годах рост экономики республики, по прогнозу ЕАБР, сохранится на уровне выше 6 %.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
18:10 20.12.2025 (обновлено: 19:14 20.12.2025)
Согласно новому макроэкономическому прогнозу Евразийского банка развития, в 2025–2028 годах темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) республики будут оставаться на уровне выше 6% в год.
По оценке аналитиков банка, драйвером останется высокая инвестиционная активность, устойчивый внутренний спрос, а также благоприятная внешнеторговая конъюнктура. Кроме того, в стране реализуются масштабные проекты — от атомной и солнечных электростанций до дата-центров.
Так, в 2026 году рост ВВП ожидается на уровне 6,8 %, после 7,4 % в 2024–2025 годах. Несмотря на постепенное замедление, темпы остаются значительно выше среднемировых. В 2027 и 2028 годах рост экономики республики, по прогнозу ЕАБР, сохранится на уровне выше 6 %.
