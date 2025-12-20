Узбекистан
Президент Узбекистана принял участие в бизнес-форуме Диалога "Центральная Азия + Япония"
Президент Узбекистана принял участие в бизнес-форуме Диалога "Центральная Азия + Япония"
На форуме презентованы узбекско-японские инвестиционные проекты: строительство солнечных электростанций в Узбекистане, модернизация IT-инфраструктуры, создание многопрофильного медицинского центра, а также освоение новых месторождений критических минералов.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В продолжение программы мероприятий Диалога "Центральная Азия + Япония" Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в многостороннем бизнес-форуме. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В мероприятии также участвовали Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.Участники форума рассмотрели актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Центральной Азией и Японией, привлечения в регион японских инвестиций и передовых технологий, расширения промышленной кооперации, укрепления прямых контактов между деловыми кругами.Презентованы совместные экономические проекты.В присутствии лидеров состоялся торжественный обмен документами по соответствующим проектам.
12:31 20.12.2025 (обновлено: 12:32 20.12.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите Диалога "Центральная Азия + Япония".
На форуме презентованы узбекско-японские инвестиционные проекты: строительство солнечных электростанций в Узбекистане, модернизация IT-инфраструктуры, создание многопрофильного медицинского центра, а также освоение новых месторождений критических минералов.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В продолжение программы мероприятий Диалога "Центральная Азия + Япония" Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в многостороннем бизнес-форуме. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В мероприятии также участвовали Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите Диалога "Центральная Азия + Япония".
Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите Диалога "Центральная Азия + Япония".
Участники форума рассмотрели актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Центральной Азией и Японией, привлечения в регион японских инвестиций и передовых технологий, расширения промышленной кооперации, укрепления прямых контактов между деловыми кругами.
Презентованы совместные экономические проекты.
В их числе такие узбекско-японские инвестиционные инициативы, как строительство компаниями Sumitomo, Chubu Electric Power, Shikoku Electric Power при поддержке JBIC и NEXI двух солнечных электростанций в Узбекистане, модернизация IT-инфраструктуры с участием Toyota Tsusho, создание многопрофильного медицинского центра компанией Sojitz, а также освоение новых месторождений критических минералов при участии JOGMEC.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите Диалога "Центральная Азия + Япония".
Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите Диалога "Центральная Азия + Япония".
В присутствии лидеров состоялся торжественный обмен документами по соответствующим проектам.
