Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251220/samarkand-eksportiroval-it-uslugi-na-18-mln-54340227.html
Самарканд экспортировал IT-услуги на $18 млн
Самарканд экспортировал IT-услуги на $18 млн
Sputnik Узбекистан
В ближайшие годы в регионе планируют увеличить число IT-специалистов до 5,5 тыс., а объем экспорта услуг — до $60 млн.
2025-12-20T17:28+0500
2025-12-20T17:28+0500
самарканд
экспорт
it-технологии
программирование
цифровые технологии
образование
искусственный интеллект
it park uzbekistan
молодежь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/04/45972348_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8c7a3809c4385b1ea9ead7f3fbdb0db6.jpg
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. С появлением бесплатной IT-школы School 21, различных программ по привлечению молодежи в IT-сферу, в Самаркандской области в разы увеличилось число конкурентоспособных IT-специалистов. Об этом рассказал руководитель территориального отделения Министерства цифровых технологий Дилмурод Хужамбердиев.По его словам, в регионе предпринимаются серьезные шаги по развитию IT-индустрии.Техническая инфраструктура региона также активно улучшается. Проложено и модернизировано несколько тысяч километров оптоволоконных линий, строятся и обновляются базовые станции мобильной связи, что обеспечивает высокое качество интернета и мобильной связи.Результаты последних трех лет впечатляют: объем услуг связи и информационных технологий вырос с 1,318 трлн сумов в 2023 году до 2,013 трлнсумов в 2024 году, а к концу 2025 года прогнозируется 2,7 трлн сумов. Число резидентов IT Park увеличилось с 69 до 190, а количество сотрудников — с 565 до 2200 человек. Экспорт IT-услуг вырос с $4 млн до $18 млн в текущем году.Дилмурод Хужамбердиев подчеркнул, что подготовка молодых специалистов в Самарканде остается приоритетом. В качестве примера он привел проект "Один миллион программистов", который охватил почти 230 тысяч жителей области.К 2030 году в регионе намерены обучить более 300 тысяч человек программированию, искусственному интеллекту и цифровым технологиям. В самаркандском филиале Ташкентского университета информационных технологий будет создана лаборатория по искусственному интеллекту, а проект "Наследники Мухаммада аль-Хорезми" охватит более 25 тысяч молодых людей.Дилмурод Хужамбердиев также отметил, что планируется увеличить охват онлайн-услуг для населения до 95%.Словом, Самарканд уверенно движется к статусу IT-хаба Центральной Азии, создавая условия для роста высокотехнологичного сектора, подготовки квалифицированных кадров и выхода на международные рынки.
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/04/45972348_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d98be4e259ad486204959b483b9641f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
самарканд экспорт it-услуги технологии it-школа school 21 it park
самарканд экспорт it-услуги технологии it-школа school 21 it park

Самарканд экспортировал IT-услуги на $18 млн

17:28 20.12.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовIT cпециалист за работой
IT cпециалист за работой - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
В ближайшие годы в регионе планируют увеличить число IT-специалистов до 5,5 тыс., а объем экспорта услуг — до $60 млн.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. С появлением бесплатной IT-школы School 21, различных программ по привлечению молодежи в IT-сферу, в Самаркандской области в разы увеличилось число конкурентоспособных IT-специалистов. Об этом рассказал руководитель территориального отделения Министерства цифровых технологий Дилмурод Хужамбердиев.
© SputnikIT-школа School 21 в Самаркандской области.
IT-школа School 21 в Самаркандской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2025
IT-школа School 21 в Самаркандской области.
© Sputnik
По его словам, в регионе предпринимаются серьезные шаги по развитию IT-индустрии.
"В Самарканде работают онлайн-платформа "Один миллион программистов", IT-академии, проекты "Astrum IT Academy", "School 21", "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта" и "Наследники Мухаммада аль-Хорезми". Ежегодно около 100 тысяч молодых людей получают бесплатное обучение в сфере информационных технологий. Развивается и международное сотрудничество. Для выхода на зарубежные рынки открыты представительства IT Park в Германии, США, Южной Корее, Саудовской Аравии, Японии и Китае, что позволяет расширять портфель заказов и увеличивать экспорт IT-услуг", — отметил он.
Техническая инфраструктура региона также активно улучшается. Проложено и модернизировано несколько тысяч километров оптоволоконных линий, строятся и обновляются базовые станции мобильной связи, что обеспечивает высокое качество интернета и мобильной связи.
© SputnikIT-школа School 21 в Самаркандской области.
IT-школа School 21 в Самаркандской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2025
IT-школа School 21 в Самаркандской области.
© Sputnik
Результаты последних трех лет впечатляют: объем услуг связи и информационных технологий вырос с 1,318 трлн сумов в 2023 году до 2,013 трлнсумов в 2024 году, а к концу 2025 года прогнозируется 2,7 трлн сумов. Число резидентов IT Park увеличилось с 69 до 190, а количество сотрудников — с 565 до 2200 человек. Экспорт IT-услуг вырос с $4 млн до $18 млн в текущем году.
Дилмурод Хужамбердиев подчеркнул, что подготовка молодых специалистов в Самарканде остается приоритетом. В качестве примера он привел проект "Один миллион программистов", который охватил почти 230 тысяч жителей области.
© SputnikIT-школа School 21 в Самаркандской области.
IT-школа School 21 в Самаркандской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2025
IT-школа School 21 в Самаркандской области.
© Sputnik
"В регионе открыты два IT-городка, проект "Два программиста в каждой махалле" подготовил почти 6 тысяч специалистов с международными сертификатами. В планах на ближайшие годы — масштабное расширение цифровой инфраструктуры и образовательных программ. Ожидается, что все населенные пункты области будут обеспечены интернетом и мобильной связью, а для удаленных территорий внедрят спутниковые технологии. Также планируется строительство нового здания IT Park и молодежного технопарка на территории массива Карасув. К 2030 году увеличится число резидентов IT Park до 400, объем экспортных услуг — до $60 млн, а число сотрудников — до 5,5 тыс.", — сказал он.
К 2030 году в регионе намерены обучить более 300 тысяч человек программированию, искусственному интеллекту и цифровым технологиям. В самаркандском филиале Ташкентского университета информационных технологий будет создана лаборатория по искусственному интеллекту, а проект "Наследники Мухаммада аль-Хорезми" охватит более 25 тысяч молодых людей.
© SputnikIT-школа School 21 в Самаркандской области.
IT-школа School 21 в Самаркандской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2025
IT-школа School 21 в Самаркандской области.
© Sputnik
Дилмурод Хужамбердиев также отметил, что планируется увеличить охват онлайн-услуг для населения до 95%.
Словом, Самарканд уверенно движется к статусу IT-хаба Центральной Азии, создавая условия для роста высокотехнологичного сектора, подготовки квалифицированных кадров и выхода на международные рынки.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0