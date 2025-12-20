https://uz.sputniknews.ru/20251220/samarkand-eksportiroval-it-uslugi-na-18-mln-54340227.html

Самарканд экспортировал IT-услуги на $18 млн

Самарканд экспортировал IT-услуги на $18 млн

Sputnik Узбекистан

В ближайшие годы в регионе планируют увеличить число IT-специалистов до 5,5 тыс., а объем экспорта услуг — до $60 млн.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. С появлением бесплатной IT-школы School 21, различных программ по привлечению молодежи в IT-сферу, в Самаркандской области в разы увеличилось число конкурентоспособных IT-специалистов. Об этом рассказал руководитель территориального отделения Министерства цифровых технологий Дилмурод Хужамбердиев.По его словам, в регионе предпринимаются серьезные шаги по развитию IT-индустрии.Техническая инфраструктура региона также активно улучшается. Проложено и модернизировано несколько тысяч километров оптоволоконных линий, строятся и обновляются базовые станции мобильной связи, что обеспечивает высокое качество интернета и мобильной связи.Результаты последних трех лет впечатляют: объем услуг связи и информационных технологий вырос с 1,318 трлн сумов в 2023 году до 2,013 трлнсумов в 2024 году, а к концу 2025 года прогнозируется 2,7 трлн сумов. Число резидентов IT Park увеличилось с 69 до 190, а количество сотрудников — с 565 до 2200 человек. Экспорт IT-услуг вырос с $4 млн до $18 млн в текущем году.Дилмурод Хужамбердиев подчеркнул, что подготовка молодых специалистов в Самарканде остается приоритетом. В качестве примера он привел проект "Один миллион программистов", который охватил почти 230 тысяч жителей области.К 2030 году в регионе намерены обучить более 300 тысяч человек программированию, искусственному интеллекту и цифровым технологиям. В самаркандском филиале Ташкентского университета информационных технологий будет создана лаборатория по искусственному интеллекту, а проект "Наследники Мухаммада аль-Хорезми" охватит более 25 тысяч молодых людей.Дилмурод Хужамбердиев также отметил, что планируется увеличить охват онлайн-услуг для населения до 95%.Словом, Самарканд уверенно движется к статусу IT-хаба Центральной Азии, создавая условия для роста высокотехнологичного сектора, подготовки квалифицированных кадров и выхода на международные рынки.

