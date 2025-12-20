https://uz.sputniknews.ru/20251220/shavkat-mirziyoev-vydvinul-initsiativy-sotrudnichestvo-mejdu-tsa-yaponiey-54332668.html

Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативы по развитию сотрудничества между ЦА и Японией

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в Токио принял участие в первом саммите Диалога "Центральная Азия + Япония".

2025-12-20T10:05+0500

2025-12-20T10:05+0500

2025-12-20T10:31+0500

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите Диалога "Центральная Азия + Япония", на котором представил свое видение развития взаимодействия между центральноазиатским регионом и страной восходящего солнца. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.В мероприятии, состоявшемся под председательством Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, также участвовали президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.Участники саммита рассмотрели перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества государств Центральной Азии и Японии по таким приоритетным направлениям, как "зеленая" экономика и устойчивое развитие, укрепление взаимосвязанности и регионального взаимодействия, развитие человеческих ресурсов.В своем выступлении глава Узбекистана отметил, что более 20 лет назад именно Япония выступила инициатором первого диалога в формате "Центральная Азия плюс". Прочной основой для развития многогранного сотрудничества между Центральной Азией и Японией являются глубокие исторические связи, берущие начало еще со времен Великого шелкового пути.В хоже саммита президент представил свое видение развития взаимодействия в формате "Центральная Азия + Япония".Также президент предложил создать:Кроме того, узбекский лидер выразил заинтересованность в привлечении японских инвестиций, технологий и экспертного содействия в проекты создания скоростных железных и автомобильных дорог, цифровизации транспортных коридоров, строительства аэропортов и логистических центров.В экологической сфере глава государства выступил за: Учитывая огромный опыт Японии в области сейсмической безопасности, предложил:В целях расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере предложил:Касаясь вопросов международной политики и обеспечения региональной безопасности, Мирзиёев отметил, что страны региона и Япония едины в стремлении видеть Афганистан мирной, стабильной и ориентированной на созидательное развитие. Он высоко оценил позицию Японии, которая на протяжении многих лет остается в числе ведущих доноров и партнеров по поддержке афганского народа.В завершение своего выступления президент Узбекистана выразил поддержку решениям по всем вопросам повестки дня.На саммите выступили и другие лидеры. По итогам мероприятия принята Токийская декларация.

