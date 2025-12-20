Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативы по развитию сотрудничества между ЦА и Японией
Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия + Япония" в Токио
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите Диалога "Центральная Азия + Япония", на котором представил свое видение развития взаимодействия между центральноазиатским регионом и страной восходящего солнца. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
В мероприятии, состоявшемся под председательством Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, также участвовали президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
Участники саммита рассмотрели перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества государств Центральной Азии и Японии по таким приоритетным направлениям, как "зеленая" экономика и устойчивое развитие, укрепление взаимосвязанности и регионального взаимодействия, развитие человеческих ресурсов.
В своем выступлении глава Узбекистана отметил, что более 20 лет назад именно Япония выступила инициатором первого диалога в формате "Центральная Азия плюс". Прочной основой для развития многогранного сотрудничества между Центральной Азией и Японией являются глубокие исторические связи, берущие начало еще со времен Великого шелкового пути.
"Мы высоко ценим, что Япония в течение всего периода после обретения странами Центральной Азии независимости выступает нашим надежным партнером, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, модернизацию инфраструктуры, промышленной и энергетической базы, укрепление научно-образовательного и кадрового потенциала. Поэтому государства Центральной Азии заинтересованы в расширении и более активном присутствии Японии в регионе", — заявил Шавкат Мирзиёев.
В хоже саммита президент представил свое видение развития взаимодействия в формате "Центральная Азия + Япония".
Предложил проводить саммиты на уровне глав государств раз в два года, и выразил готовность принять одну из очередных таких встреч в Узбекистане.
Поддержал инициативу Японии о создании нового постоянного механизма в сфере юстиции и права, а также организации первой встречи министров юстиции в Токио в следующем году.
Выступил за разработку Стратегии сотрудничества "Центральная Азия – Япония 2040", включив в нее конкретные программы и проекты содействия устойчивому развитию стран региона и их более глубокой интеграции
в глобальные экономические процессы.
Предложил учредить Экспертный форум с участием ведущих аналитических структур для выработки новых идей и предложений, формирования полномасштабной повестки сотрудничества. Первое заседание Форума предложено провести в следующем году в Ташкенте.
Приветствовал расширение поддержки японскими финансовыми институтами торгово-экономических и инвестиционных проектов в Центральной Азии.
"Уверен, объединив богатые природные и кадровые ресурсы Центральной Азии с индустриальным и технологическим потенциалом Японии, мы сможем добиться эффекта синергии", — заявил Шавкат Мирзиёев.
Также президент предложил создать:
Инвестиционный фонд развития инфраструктуры и промышленности Центральной Азии, запустив на его базе Программу по "качественной инфраструктуре".
Центральноазиатскую сеть японских технопарков – региональной платформы промышленной кооперации, локализации и трансфера технологий.
цифровой хаб "Центральная Азия – Япония" – многосторонней платформы сотрудничества в области цифровых решений, искусственного интеллекта, интернета вещей, кибербезопасности и инновационной экономики.
Региональный центр подготовки специалистов в сфере возобновляемой энергетики в Ташкенте
Кроме того, узбекский лидер выразил заинтересованность в привлечении японских инвестиций, технологий и экспертного содействия в проекты создания скоростных железных и автомобильных дорог, цифровизации транспортных коридоров, строительства аэропортов и логистических центров.
В экологической сфере глава государства выступил за:
запуск совместной Программы по улучшению качества воздуха в Центральной Азии;
принятие совместного Плана действий в области борьбы с изменением климата;
создание в рамках Диалога нового формата встреч глав ведомств по охране окружающей среды.
Учитывая огромный опыт Японии в области сейсмической безопасности, предложил:
осуществлять совместную Программу оценки и повышения сейсмической устойчивости в регионе;
открыть в Ташкенте Региональный центр повышения квалификации для подготовки инженеров, архитекторов, спасательных служб по японским стандартам и протоколам.
В целях расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере предложил:
провести в следующем году в Узбекистане первое Совещание министров образования в формате "Центральная Азия + Япония" и Форум ректоров ведущих университетов;
принять Региональную сетевую программу молодежного развития, направленную на формирование долгосрочных связей между молодежными сообществами.
Касаясь вопросов международной политики и обеспечения региональной безопасности, Мирзиёев отметил, что страны региона и Япония едины в стремлении видеть Афганистан мирной, стабильной и ориентированной на созидательное развитие. Он высоко оценил позицию Японии, которая на протяжении многих лет остается в числе ведущих доноров и партнеров по поддержке афганского народа.
В завершение своего выступления президент Узбекистана выразил поддержку решениям по всем вопросам повестки дня.
На саммите выступили и другие лидеры. По итогам мероприятия принята Токийская декларация.