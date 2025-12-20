https://uz.sputniknews.ru/20251220/testovye-perevozki-s-elektronnymi-nakladnymi-e-cmr-v-eaes-startuyut-v-2026-godu-54335263.html

Тестовые перевозки с электронными накладными e-CMR в ЕАЭС стартуют в 2026 году

Тестовые перевозки с электронными накладными e-CMR в ЕАЭС стартуют в 2026 году

Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Промежуточные результаты реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR подведены 19 декабря на заседании профильной рабочей группы под председательством директора Департамента по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Рустана Дженалинова.Представители уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, отраслевых объединений, бизнес-сообществ, а также операторов доверенной третьей стороны и электронного документооборота обсудили переход к практической реализации пилотного проекта.Первые тестовые перевозки с использованием электронных международных транспортных накладных e-CMR в Союзе стартуют в 2026 году.В настоящее время участники эксперимента приступили к созданию цифровой инфраструктуры, необходимой для его реализации. Операторы ЭДО и ДТС в тестовом режиме проводят отладку информационного взаимодействия. Определены перевозчики государств ЕАЭС, выразившие заинтересованность в осуществлении перевозок в рамках проекта.На заседании представлена информация об итогах работы по определению формата и структуры e-CMR и бизнес-сценариев осуществления перевозок, а также по согласованию порядка информационного взаимодействия между операторами ЭДО и ДТС.Очередное заседание рабочей группы планируется провести в первом квартале 2026 года.Основная цель пилотного проекта – обеспечение практической отработки технологии трансграничного обмена юридически значимыми электронными документами между субъектами различных государств с использованием механизмов цифровой подписи и "доверенной третьей стороны".Реализация пилотного проекта будет способствовать ускорению процессов получения и проверки транспортных документов, а также снижению издержек при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур.

