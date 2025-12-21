https://uz.sputniknews.ru/20251221/opasnost-populyarnogo-blyuda-dlya-zavtraka-54346331.html
Ученые рассказали об опасности популярного блюда для завтрака
Злаковые хлопья могут содержать опасный "вечный химикат", сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Pesticide Action Network (PAN) Europe.По данным ученых, трифторуксусная кислота негативно отражается на здоровье человека, в том числе на функционирование дыхательных путей, печени и даже на репродуктивной системе.В исследование включили 66 продуктов на основе злаков из различных стран ЕС, в том числе из Ирландии, Греции, Франции, Италии, Испании и Германии. Помимо хлопьев ученые также анализировали состав хлеба из цельнозерновой муки и из муки высшего сорта, макарон, круассанов, муки, панировочных сухарей и печенья. Трифторуксусную кислоту обнаружили в 54 из 66 образцов, со средней концентрацией химиката 78,9 микрограмм на килограмм.Для справки: TFA относится к группе так называемых "вечных химикатов" или PFAS — эти вещества практически не разлагаются в окружающей среде. Исследования связывают их с различными заболеваниями, в том числе с бесплодием, врожденными аномалиями, повышением уровня холестерина и даже с некоторыми видами рака.
Злаковые хлопья могут содержать опасный "вечный химикат", сообщает РИА Новости
со ссылкой на исследование Pesticide Action Network (PAN) Europe.
"Это синтетическое вещество — трифторуксусная кислота (TFA) — продукт распада пестицидов, распыляемых на такие культуры, как пшеница и кукуруза", — говорится в сообщении.
По данным ученых, трифторуксусная кислота негативно отражается на здоровье человека, в том числе на функционирование дыхательных путей, печени и даже на репродуктивной системе.
В исследование включили 66 продуктов на основе злаков из различных стран ЕС, в том числе из Ирландии, Греции, Франции, Италии, Испании и Германии. Помимо хлопьев ученые также анализировали состав хлеба из цельнозерновой муки и из муки высшего сорта, макарон, круассанов, муки, панировочных сухарей и печенья. Трифторуксусную кислоту обнаружили в 54 из 66 образцов, со средней концентрацией химиката 78,9 микрограмм на килограмм.
Для справки: TFA относится к группе так называемых "вечных химикатов" или PFAS — эти вещества практически не разлагаются в окружающей среде. Исследования связывают их с различными заболеваниями, в том числе с бесплодием, врожденными аномалиями, повышением уровня холестерина и даже с некоторыми видами рака.