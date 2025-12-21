https://uz.sputniknews.ru/20251221/opasnost-populyarnogo-blyuda-dlya-zavtraka-54346331.html

Ученые рассказали об опасности популярного блюда для завтрака

Кроме злаковых хлопьев специалисты проанализировали состав хлеба из цельнозерновой муки и из муки высшего сорта, макарон, круассанов, муки, панировочных сухарей и печенья

Злаковые хлопья могут содержать опасный "вечный химикат", сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Pesticide Action Network (PAN) Europe.По данным ученых, трифторуксусная кислота негативно отражается на здоровье человека, в том числе на функционирование дыхательных путей, печени и даже на репродуктивной системе.В исследование включили 66 продуктов на основе злаков из различных стран ЕС, в том числе из Ирландии, Греции, Франции, Италии, Испании и Германии. Помимо хлопьев ученые также анализировали состав хлеба из цельнозерновой муки и из муки высшего сорта, макарон, круассанов, муки, панировочных сухарей и печенья. Трифторуксусную кислоту обнаружили в 54 из 66 образцов, со средней концентрацией химиката 78,9 микрограмм на килограмм.Для справки: TFA относится к группе так называемых "вечных химикатов" или PFAS — эти вещества практически не разлагаются в окружающей среде. Исследования связывают их с различными заболеваниями, в том числе с бесплодием, врожденными аномалиями, повышением уровня холестерина и даже с некоторыми видами рака.

