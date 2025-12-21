https://uz.sputniknews.ru/20251221/prognoz-snijeniya-inflyatsii-v-uzbekistane-v-2025-2028-godax-54351355.html

Прогноз снижения инфляции в Узбекистане в 2025-2028 годах — инфографика

Прогноз снижения инфляции в Узбекистане в 2025-2028 годах — инфографика

ЕАБР представил обновленный макроэкономический прогноз на 2026–2028 годы, в котором республика сохраняет статус одного из лидеров экономического роста в регионе

Инфляционные процессы в республике, по прогнозам Евразийского банка развития будут демонстрировать устойчивое замедление.Оценка инфляции в текущем году экспертами банка улучшена с 8,1% до 7,5%. По их мнению, замедление инфляции обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой Центрального банка Узбекистана и стабилизацией тарифов на энергоносители после их повышения в начале года.Инфляция продолжит снижаться в направлении цели ЦБ РУз и может замедлиться до 6,7% на конец 2026 года. Этому будут способствовать относительно жесткие денежно-кредитные условия и стабильность курса сума: примерно 12 800 сумов за доллар в среднем за год. Поддержку национальной валюте окажут сохранение высокого уровня денежных переводов и рост экспорта металлов на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры.В обновленном макроэкономическом прогнозе ЕАБР на 2026–2028 годы республика сохраняет статус одного из лидеров экономического роста в регионе.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

