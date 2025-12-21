https://uz.sputniknews.ru/20251221/putin-gotov-vesti-dialog-s-makronom--kreml-54350808.html

Путин готов вести диалог с Макроном — Кремль

Путин готов вести диалог с Макроном — Кремль

Sputnik Узбекистан

Ранее французский лидер заявил, что Европе было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог с главой РФ

2025-12-21T16:00+0500

2025-12-21T16:00+0500

2025-12-21T16:00+0500

в мире

россия

франция

европа

эммануэль макрон

владимир путин

дмитрий песков

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54311035_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_f7deda265736b4a988b3d04f45f7db1e.jpg

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.По словам Пескова, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.Ранее Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог главой РФ.Напомним, что в июле 2025-го лидеры России и Франции впервые за три года провели телефонные переговоры.

россия

франция

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владимир путин эммануэль макрон диалог