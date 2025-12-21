https://uz.sputniknews.ru/20251221/putin-gotov-vesti-dialog-s-makronom--kreml-54350808.html
Путин готов вести диалог с Макроном — Кремль
Путин готов вести диалог с Макроном — Кремль
Ранее французский лидер заявил, что Европе было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог с главой РФ
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.По словам Пескова, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.Ранее Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог главой РФ.Напомним, что в июле 2025-го лидеры России и Франции впервые за три года провели телефонные переговоры.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
Президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.
Ранее Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог главой РФ.
"Он (Макрон — прим. ред.) сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", — сказал Песков.
Напомним, что в июле 2025-го лидеры России и Франции впервые за три года провели телефонные переговоры.