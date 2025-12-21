https://uz.sputniknews.ru/20251221/skolko-stoit-patent-dlya-migrantov-v-rossii-v-2026-godu-54351759.html

Сколько стоит патент для мигрантов в России в 2026 году

Сколько стоит патент для мигрантов в России в 2026 году

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году изменится во всех регионах РФ

Патент — документ, который дает право иностранцам из безвизовых стран, в том числе гражданам Узбекистана, работать в России.Стоимость патента для трудовых мигрантов в разных регионах РФ различается. Однако везде она зависит от трех составляющих: базовой ставки (1 200 рублей и не меняется), коэффициента-дефлятора (в 2026 году он установлен в размере 2,842) и регионального коэффициента, который ежегодно устанавливает каждый субъект самостоятельно.В 2026 году дороже всего патент обойдется трудовым мигрантам в Краснодарском крае — 27 283 рубля. В тройке лидеров — Тульская и Липецкая области — 25 000 рублей и 21 915 рублей соответственно.Самый доступный в Чеченской Республике — 3 410 рублей.В крупных городах России стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году следующая:Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Москве — 10 000 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Санкт-Петербурге — 8 000 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Казани — 8 696 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Новосибирске — 11 289 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Екатеринбурге — 9 500 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Нижнем Новгороде — 11 800 рублейЦена на патент в РФ на 2026 годСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Адыгее — 8 185 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году на Алтае — 7 673 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Алтайском крае — 8 526 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Амурской области — 12 874 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Архангельской области — 10 231 рубльСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Астраханской области — 7 012 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Башкортостане — 8 500 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Белгородской области — 8 294 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Брянской области — 9 741 рубльСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Бурятии — 12 557 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году во Владимирской области — 10 947 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Волгоградской области — 9 890 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Вологодской области — 20 000 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Воронежской области — 11 425 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Дагестане — 7 844 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Донецкой Народной Республике* — 3 410 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Еврейской автономной области — 10 095 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Забайкальском крае — 16 234 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Запорожской области* — 3 410 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ингушетии — 6 684 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ивановской области — 20 000 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Иркутской области — 12 233 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Кабардино-Балкарской Республике — 11 254 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Калмыкии — 5 116 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Калининградской области — 10 913 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Калужской области — 11 000 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Камчатском крае — 13 983 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Краснодарском крае — 27 283 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Красноярском крае — 11 024 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Карачаево-Черкесской Республике — 7 844 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Карелии — 11 595 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Коми — 9 038 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Кемеровской области — Кузбассе — 8 427 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Кировской области — 7 912 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Костромской области — 8 632 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Курганской области — 15 347 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Курской области — 10 470 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Республике Крым — 11 936 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ленинградской области — 8 000 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Липецкой области— 21 915 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Луганской Народной Республике — 9 549 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Республике Мордовия — 7 162 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Москве — 10 000 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Московской области — 10 000 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Магаданской области — 12 618 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Мурманской области — 15 347 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Нижегородской области — 11 800 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Новгородской области — 10 231 рубльСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Новосибирской области — 11 289 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ненецком автономном округе — 8 328 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Омской области — 9 157 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Оренбургской области — 7 639 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Орловской области — 9 174 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Пермском крае — 8 200 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Приморском крае — 13 846 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Пензенской области — 9 208 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Псковской области — 10 903 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Республике Тыва — 6 524 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Республике Марий Эл — 8 662 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Республике Саха (Якутия) — 15 343 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ростовской области — 10 231 рубльСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Рязанской области — 9 788 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Северной Осетии – Алании — 8 185 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ставропольском крае — 8 526 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Санкт-Петербурге — 8 000 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Самарской области — 11 936 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Саратовской области — 9 423 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Сахалинской области — 11 800 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Севастополе — 13 521 рубльСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Свердловской области — 9 500 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Смоленской области — 9 213 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Тамбовской области — 8 200 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Тверской области — 20 169 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Томской области — 10 506 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Тульской области — 25 000 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Тюменской области — 11 681 рубльСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Татарстане — 8 696 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Удмуртской Республике — 8 287 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Хакасии — 10 231 рубльСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Херсонской области* — 3 410 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ульяновской области — 7 162 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре — 14 610 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Хабаровском крае — 10 572 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Челябинской области — 16 860 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Чеченской Республике* — 3 410 рублейСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Чувашской Республике - Чувашии — 9 634 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Чукотском автономном округе — 10 572 рубляСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ярославской области — 10 981 рубльСтоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ямало-Ненецком автономном округе — 18 505 рублей.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.*В случае если региональный коэффициент на очередной календарный год законом субъекта Российской Федерации не установлен, его значение принимается равным 1.

