Сколько стоит патент для мигрантов в России в 2026 году
Эксклюзив
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году изменится во всех регионах РФ.
Патент — документ, который дает право иностранцам из безвизовых стран, в том числе гражданам Узбекистана, работать в России.
Стоимость патента для трудовых мигрантов в разных регионах РФ различается. Однако везде она зависит от трех составляющих: базовой ставки (1 200 рублей и не меняется), коэффициента-дефлятора (в 2026 году он установлен в размере 2,842) и регионального коэффициента, который ежегодно устанавливает каждый субъект самостоятельно.
В 2026 году дороже всего патент обойдется трудовым мигрантам в Краснодарском крае — 27 283 рубля. В тройке лидеров — Тульская и Липецкая области — 25 000 рублей и 21 915 рублей соответственно.
Самый доступный в Чеченской Республике — 3 410 рублей.
В крупных городах России стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году следующая:
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Москве — 10 000 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Санкт-Петербурге — 8 000 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Казани — 8 696 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Новосибирске — 11 289 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Екатеринбурге — 9 500 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Нижнем Новгороде — 11 800 рублей
Цена на патент в РФ на 2026 год
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Адыгее — 8 185 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году на Алтае — 7 673 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Алтайском крае — 8 526 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Амурской области — 12 874 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Архангельской области — 10 231 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Астраханской области — 7 012 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Башкортостане — 8 500 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Белгородской области — 8 294 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Брянской области — 9 741 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Бурятии — 12 557 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году во Владимирской области — 10 947 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Волгоградской области — 9 890 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Вологодской области — 20 000 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Воронежской области — 11 425 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Дагестане — 7 844 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Донецкой Народной Республике* — 3 410 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Еврейской автономной области — 10 095 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Забайкальском крае — 16 234 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Запорожской области* — 3 410 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ингушетии — 6 684 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ивановской области — 20 000 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Иркутской области — 12 233 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Кабардино-Балкарской Республике — 11 254 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Калмыкии — 5 116 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Калининградской области — 10 913 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Калужской области — 11 000 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Камчатском крае — 13 983 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Краснодарском крае — 27 283 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Красноярском крае — 11 024 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Карачаево-Черкесской Республике — 7 844 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Карелии — 11 595 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Коми — 9 038 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Кемеровской области — Кузбассе — 8 427 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Кировской области — 7 912 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Костромской области — 8 632 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Курганской области — 15 347 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Курской области — 10 470 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Республике Крым — 11 936 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ленинградской области — 8 000 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Липецкой области— 21 915 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Луганской Народной Республике — 9 549 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Республике Мордовия — 7 162 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Москве — 10 000 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Московской области — 10 000 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Магаданской области — 12 618 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Мурманской области — 15 347 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Нижегородской области — 11 800 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Новгородской области — 10 231 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Новосибирской области — 11 289 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ненецком автономном округе — 8 328 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Омской области — 9 157 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Оренбургской области — 7 639 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Орловской области — 9 174 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Пермском крае — 8 200 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Приморском крае — 13 846 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Пензенской области — 9 208 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Псковской области — 10 903 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Республике Тыва — 6 524 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Республике Марий Эл — 8 662 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Республике Саха (Якутия) — 15 343 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ростовской области — 10 231 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Рязанской области — 9 788 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Северной Осетии – Алании — 8 185 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ставропольском крае — 8 526 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Санкт-Петербурге — 8 000 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Самарской области — 11 936 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Саратовской области — 9 423 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Сахалинской области — 11 800 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Севастополе — 13 521 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Свердловской области — 9 500 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Смоленской области — 9 213 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Тамбовской области — 8 200 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Тверской области — 20 169 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Томской области — 10 506 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Тульской области — 25 000 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Тюменской области — 11 681 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Татарстане — 8 696 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Удмуртской Республике — 8 287 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Хакасии — 10 231 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Херсонской области* — 3 410 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ульяновской области — 7 162 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре — 14 610 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Хабаровском крае — 10 572 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Челябинской области — 16 860 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Чеченской Республике* — 3 410 рублей
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Чувашской Республике - Чувашии — 9 634 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Чукотском автономном округе — 10 572 рубля
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ярославской области — 10 981 рубль
Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 году в Ямало-Ненецком автономном округе — 18 505 рублей.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
*В случае если региональный коэффициент на очередной календарный год законом субъекта Российской Федерации не установлен, его значение принимается равным 1.