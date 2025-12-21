Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание — дата, что в повестке

https://uz.sputniknews.ru/20251221/sovet-postpredov-stran-sng-soberetsya-na-ocherednoe-zasedanie--data-chto-v-povestke-54347246.html
2025-12-21
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В белорусском Минске 23 декабря состоится очередное заседание Совета постпредов стран СНГ, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Ключевой вопрос – подведение итогов председательства Таджикистана в Содружестве в 2025 году. Члены СППП также подведут итоги деятельности своего Совета за прошедший год и наметят планы на следующий.Также постпреды обсудят вопросы выполнения положений Договора о зоне свободной торговли, Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ, утвердят График отчетов о деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ на заседаниях СППП, Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ и Экономического совета СНГ в 2026–2027 годах.На встрече планируют рассмотреть предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет 17 апреля 2026-го в Калининграде, подвести итоги работы Миссии наблюдателей от СНГ на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана, состоявшихся 30 ноября.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
В белорусском Минске 23 декабря состоится очередное заседание Совета постпредов стран СНГ, сообщает
пресс-служба Исполкома Содружества.
“23 декабря 2025 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества. В проекте повестки дня встречи значатся восемь вопросов”, — говорится в сообщении.
Ключевой вопрос – подведение итогов председательства Таджикистана в Содружестве в 2025 году. Члены СППП также подведут итоги деятельности своего Совета за прошедший год и наметят планы на следующий.
Также постпреды обсудят вопросы выполнения положений Договора о зоне свободной торговли, Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ, утвердят График отчетов о деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ на заседаниях СППП, Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ и Экономического совета СНГ в 2026–2027 годах.
На встрече планируют рассмотреть предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет 17 апреля 2026-го в Калининграде, подвести итоги работы Миссии наблюдателей от СНГ на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана, состоявшихся 30 ноября.