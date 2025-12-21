https://uz.sputniknews.ru/20251221/v-sumskoy-oblasti-v-plen-sdalis-13-boevikov-54347402.html

СВО: в Сумской области в плен сдались 13 боевиков вместе с командиром

Украинское командование запретило бойцам ВСУ покидать позиции, угрожая уничтожением дронами, и они приняли решение сдаться в плен

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В районе Высокого в Сумской области в плен сдались 13 боевиков 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.Собеседник агентства рассказал, что украинское командование запретило им покидать позиции, угрожая уничтожением дронами, и они приняли "единственно верное решение сдаться в плен".Напомним, что об освобождении Высокого Минобороны РФ сообщило 20 декабря.

