СВО: в Сумской области в плен сдались 13 боевиков вместе с командиром
Sputnik Узбекистан
Украинское командование запретило бойцам ВСУ покидать позиции, угрожая уничтожением дронами, и они приняли решение сдаться в плен
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В районе Высокого в Сумской области в плен сдались 13 боевиков 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.Собеседник агентства рассказал, что украинское командование запретило им покидать позиции, угрожая уничтожением дронами, и они приняли "единственно верное решение сдаться в плен".Напомним, что об освобождении Высокого Минобороны РФ сообщило 20 декабря.
СВО: в Сумской области в плен сдались 13 боевиков вместе с командиром
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
В районе Высокого в Сумской области в плен сдались 13 боевиков 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на российские силовые структуры.
"В районе Высокого враг понес значительные потери, взято в плен 13 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, в том числе командир роты", — говорится в сообщении.
Собеседник агентства рассказал, что украинское командование запретило им покидать позиции, угрожая уничтожением дронами, и они приняли "единственно верное решение сдаться в плен".
Напомним, что об освобождении Высокого Минобороны РФ сообщило 20 декабря.