Новогодний стол: во сколько обойдется покупка продуктов

Расчеты предполагают классическое праздничное меню для семьи из четырех - пяти человек

В этом году подготовка к новогоднему столу обойдется жителям Узбекистана в среднем более чем в 1,3 млн сумов. Корреспондент Sputnik изучил цены в супермаркетах и на рынках. Расчеты предполагают классическое праздничное меню для семьи из четырех - пяти человек. В стандартное новогоднее меню обычно входят салаты "Оливье" и "Селедка под шубой", холодные закуски, горячее блюдо, напитки и десерт.Самым доступным из классических блюд остается "Селедка под шубой" — около 105 тыс. сумов. Несмотря на наличие рыбы, основную часть ее стоимости формируют овощи, цены на которые остаются относительно стабильными. "Оливье" обходится в 170 тыс. сумов — дороже из-за колбасы, яиц и майонеза, однако именно этот салат чаще всего готовят в больших объемах и считают главным символом праздника.Заметную долю расходов занимают холодные закуски. Одним из наиболее чувствительных для бюджета пунктов являются бутерброды с красной икрой — стоимость деликатеса во многом зависит от производителя. В зависимости от бренда и упаковки цена икры колеблется от 150 до 470 тыс. сумов. Более доступными вариантами считаются бутерброды со шпротами и колбасная нарезка. В целом на закуски уходит порядка 535 тыс. сумов.Горячее блюдо в виде запеченной курицы с картофелем — один из экономных вариантов для новогоднего ужина. Для его приготовления покупатели предпочитают приобретать мясо и птицу на рынках. Курица весом около 2,5 килограммов стоит примерно 100 тыс. сумов. В сумме с овощами горячее блюдо обходится примерно в 115 тыс. сумов.Там же, на рынке, чаще покупают и рыбу для салатов, и мясо для холодца: маринованная сельдь стоит около 47 тыс. сумов за килограмм, говяжья нога - порядка 80 тыс. сумов, еще 75 тыс. придется отдать за полкилограмма говядины.Отдельной статьей расходов становится десерт. В новогоднюю корзину входят мандарины, сладости и торт. В сумме десерт обходится примерно в 410 тыс. сумов.Из напитков многие выбирают соки — в среднем по 12 тыс. сумов за упаковку.В итоге классический новогодний стол без излишеств, но с привычными и любимыми блюдами, для семьи из четырех-пяти человек составляет в среднем примерно 1 млн 371 тыс. сумов. При этом цены на овощи в супермаркетах и на рынках отличаются незначительно, а все расчеты в материале приведены по средним значениям.В декабре торговые сети предлагают сезонные скидки. Вторая половина месяца считается оптимальным временем для приобретения продуктов длительного хранения, которые обязательно понадобятся к празднику. Такой подход позволяет сократить число покупок в последние дни года и избежать очередей в магазинах.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

