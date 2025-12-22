https://uz.sputniknews.ru/20251222/osnovnye-priznaki-povyshennogo-xolesterina-54360529.html

Врач: основные признаки повышенного холестерина

Уровень холестерина свыше 6 ммоль/л считают повышенным. Он представляет риск для здоровья, так как может спровоцировать атеросклероз: закупорить сосуды, создавая препятствия для тока крови по венам и артериям

Онемение ног при ходьбе, боли в сердце и светлые отложения под кожей являются признаками повышенного холестерина, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога Юлию Маршинцеву.При этом, по ее словам, повышенный холестерин не всегда можно распознать по внешним признакам.Уровень холестерина свыше 6 ммоль/л считают повышенным. Он представляет риск для здоровья, так как может спровоцировать атеросклероз: закупорить сосуды, создавая препятствия для тока крови по венам и артериям.Сидячая работа, малоподвижный образ жизни, отсутствие регулярной физической нагрузки на свежем воздухе, переедание, обилие вредной пищи в рационе — определяющие факторы в раннем развитии атеросклероза и причины высокого холестерина у населения.Врачи рекомендуют определять уровень холестерина, начиная с 20-летнего возраста.

