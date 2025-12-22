https://uz.sputniknews.ru/20251222/osnovnye-priznaki-povyshennogo-xolesterina-54360529.html
Врач: основные признаки повышенного холестерина
Уровень холестерина свыше 6 ммоль/л считают повышенным. Он представляет риск для здоровья, так как может спровоцировать атеросклероз: закупорить сосуды, создавая препятствия для тока крови по венам и артериям
Онемение ног при ходьбе, боли в сердце и светлые отложения под кожей являются признаками повышенного холестерина, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-кардиолога Юлию Маршинцеву.
"Повышенный холестерин можно заметить достаточно часто по его отложениям под кожей... Можно увидеть светлые шарики, чаще вокруг глаз, а также на локтях, суставах", — пояснила специалист.
При этом, по ее словам, повышенный холестерин не всегда можно распознать по внешним признакам.
"Такие признаки, как боли в сердце, онемение в ногах при ходьбе — это тоже признаки повышенного холестерина. Однако человек может иметь повышенный холестерин, но не иметь отложения бляшек в сосудах, тогда этих жалоб у человека не будет", — отметила она.
Сидячая работа, малоподвижный образ жизни, отсутствие регулярной физической нагрузки на свежем воздухе, переедание, обилие вредной пищи в рационе — определяющие факторы в раннем развитии атеросклероза и причины высокого холестерина у населения.
Врачи рекомендуют определять уровень холестерина, начиная с 20-летнего возраста.