Производство бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика
За 11 месяцев 2025-го в республике произвели 1 082,1 тыс. тонн автомобильного бензина и 1 071,5 тыс. тонн дизельного топлива.
Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–ноябре этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократилось на 9% и составило 1 082 тыс. тонн.При этом увеличился выпуск дизтоплива. За 11 месяцев 2025 года в стране произвели 1 072 тыс. тонн дизтоплива, что на 15% больше, чем в аналогичный период годом ранее.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–ноябре этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократилось на 9% и составило 1 082 тыс. тонн.
При этом увеличился выпуск дизтоплива. За 11 месяцев 2025 года в стране произвели 1 072 тыс. тонн дизтоплива, что на 15% больше, чем в аналогичный период годом ранее.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.