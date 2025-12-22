https://uz.sputniknews.ru/20251222/proizvodstvo-benzina-i-dizelya-uzbekistane-54385954.html

Производство бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика

За 11 месяцев 2025-го в республике произвели 1 082,1 тыс. тонн автомобильного бензина и 1 071,5 тыс. тонн дизельного топлива.

Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–ноябре этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократилось на 9% и составило 1 082 тыс. тонн.При этом увеличился выпуск дизтоплива. За 11 месяцев 2025 года в стране произвели 1 072 тыс. тонн дизтоплива, что на 15% больше, чем в аналогичный период годом ранее.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

