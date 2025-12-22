https://uz.sputniknews.ru/20251222/proizvodstvo-uglya-nefti-i-gaza-v-uzbekistan-54380378.html

Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

За январь–ноябрь 2025 года предприятия республики произвели промышленную продукцию на 963,3 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом

В структуре промышленного производства Узбекистана в январе–ноябре этого года наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 85,6%, объем производства которой составил 825,1 трлн сумов.Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период составил 69,3 трлн сумов (7,2%).За первые 11 месяцев 2025-го в республике добыли около 7,5 млн тонн угля — на 2,7% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.При этом производство нефти, газа и газового конденсата снизилось.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

