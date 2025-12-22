https://uz.sputniknews.ru/20251222/putin-pozdravil-mirziyoeva-japarova-i-raxmona-s-prisujdeniem-mejdunarodnoy-premii-mira-54361499.html
Путин поздравил Мирзиёева, Жапарова и Рахмона с присуждением Международной премии мира
Таким образом отмечен значительный вклад лидеров трех стран в укрепление мира и безопасности в ЦА. Подписание ими договора о точке стыка госграниц и Ходжентской декларации о вечной дружбе сыграло значимую роль в укреплении взаимопонимания между народами
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии мира имени Л. Н. Толстого, лауреатами которой стали лидеры Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана Шавкат Мирзиеев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.
Лидеры трех стран удостоены этой общественной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в центральноазиатском регионе.
Торжественная церемония прошла в здании петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.
Президент РФ назвал символичным, что премия мира носит имя великого писателя Льва Толстого, который многое делал для предотвращения войн, выступал за достижение согласия между народами, за сохранение их культуры и самобытности.
Он также отметил, что жюри премии, в состав которого входят видные общественные и политические деятели, известные ученые, представители культурной среды из восьми стран, сделало достойный выбор. Лидеры Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана отмечены премией за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в центральноазиатском регионе.
“31 марта этого года в древнем таджикском городе Худжанд состоялось без преувеличения историческое событие – были подписаны договор о точке стыка трех государственных границ и декларация о вечной дружбе. Благодаря политической воле, мудрости и дальновидности руководителей трех стран преодолен долгий период неопределенности в пограничных вопросах, полностью завершено правовое оформление общих рубежей и тем самым создана основа для расширения сотрудничества на принципах добрососедства, доверия и взаимной выгоды”, — сказал российский лидер.
Он добавил, что урегулирование вопроса госграницы также открывает дополнительные возможности для дальнейшего наращивания многосторонних экономических связей, запуска инфраструктурных и производственных проектов, привлечения новых инвестиций.
“Важно и то, что укрепляются гарантии региональной безопасности, открываются перспективы для скоординированных усилий в борьбе с такими трансграничными угрозами, как терроризм, экстремизм, наркотрафик, незаконная миграция и контрабанда”, — подчеркнул Путин.
Медали премии Мирзиёеву, Жапарову и Рахмону вручил Председатель жюри Международной премии мира имени Л. Н. Толстого дирижер Валерий Гергиев.
Медаль премии представляет собой круг с изображением барельефа Толстого, декоративной окантовкой "оливковая ветвь" и надписями "Премия мира" на русском и английском языках.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого учредили 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премию присуждают за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность.
Первую Международную премию мира имени Льва Толстого присудили Африканскому союзу в 2024 году.