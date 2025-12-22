Узбекистан
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
СВО: российская армия освободила Вильчу в Харьковской области
СВО: российская армия освободила Вильчу в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Вильчу в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Грабовское, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении — подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Рубежное Харьковской области.ВСУ потеряли:
16:15 22.12.2025
Работа танкистов в зоне СВО
Работа танкистов в зоне СВО
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Вильчу в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".

"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями взяли под контроль населенный пункт Вильча Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.

Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Грабовское, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении — подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Рубежное Харьковской области.
ВСУ потеряли:
до 90 военнослужащих;
танк;
боевую бронированную машину;
семь автомобилей;
артиллерийское орудие.
0