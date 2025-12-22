https://uz.sputniknews.ru/20251222/rossiyskaya-armiya-osvobodila-vilchu-v-xarkovskoy-oblasti-54381689.html

СВО: российская армия освободила Вильчу в Харьковской области

СВО: российская армия освободила Вильчу в Харьковской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"

2025-12-22T16:15+0500

2025-12-22T16:15+0500

2025-12-22T16:15+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

в мире

россия

всу

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1a/48581503_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93c8c947a20066c61e0db6025370b464.jpg

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Вильчу в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Грабовское, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении — подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Рубежное Харьковской области.ВСУ потеряли:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво россия армия харьковская область