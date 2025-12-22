https://uz.sputniknews.ru/20251222/rossiyskaya-armiya-osvobodila-vilchu-v-xarkovskoy-oblasti-54381689.html
СВО: российская армия освободила Вильчу в Харьковской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"
2025-12-22T16:15+0500
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Вильчу в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Грабовское, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении — подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Рубежное Харьковской области.ВСУ потеряли:
2025
СВО: российская армия освободила Вильчу в Харьковской области
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik.
Российские бойцы освободили Вильчу в Харьковской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями взяли под контроль населенный пункт Вильча Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Грабовское, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении — подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Рубежное Харьковской области.
боевую бронированную машину;