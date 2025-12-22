https://uz.sputniknews.ru/20251222/slaboumie-i-otvaga-ukraina-perenosit-boevye-deystviya-na-evropeyskiy-front-54368256.html

Слабоумие и отвага: Украина переносит боевые действия на европейский фронт

Слабоумие и отвага: Украина переносит боевые действия на европейский фронт

22.12.2025

Совершив теракт против гражданского судна (нефтяного танкера Qendil), шедшего в Средиземном море под флагом Омана, Украина открыла новый фронт боевых действий, пишет колумнист РИА Новости. Дело даже не в самом акте диверсии — украинцы уже совершали их в разных частях мира, в том числе в Средиземноморье. Но впервые украинские спецслужбы прямо и открыто признали свою причастность к организации пиратской атаки за пределами Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. И это действительно выводит уровень конфликта на новый виток эскалации, поскольку становится очевидным, что киевский режим открыто совершает свои диверсии с территории других стран или с бортов торговых судов.Казалось бы, элементарное чувство самосохранения должно было бы вызвать беспокойство европейских государств — ведь расширение боевых действий далеко за пределы Украины, перенос их де-факто на территорию Европы чреваты серьезными последствиями для жизней и здоровья тамошних граждан, для экономики и экологии всего региона. Но мы не видим гневного осуждения украинских терактов или хотя бы сдержанных призывов к киевскому режиму попридержать свои спецслужбы.Наоборот, многие эксперты кинулись горячо поддерживать украинский терроризм. Так, британская The Independent в редакционной колонке называет диверсию "проявлением боевого духа" Украины, "адекватным ответом на нерешительность ее союзников" и "правильным дополнением к мирным переговорам". Газету явно не смущает тот факт, что бесконечное расширение географии боевых действий может принести войну и к берегам самой Британии.Если говорить о реакции британских экспертов, то складывается впечатление, что их девизом в последнее время стала крылатая фраза "Слабоумие и отвага!". После недавнего доклада новой главы МИ6 Блейз Метревели о том, что Британия находится "в состоянии между миром и войной", они как будто с цепи сорвались, строча один за другим открытые призывы к диверсиям и терактам на территории нашего государства.Давний идеолог британской русофобии Эдвард Лукас даже обыграл имя главы МИ6 (Blaise) для призыва поджечь (ablaze) Россию. Причем на этот раз он даже не постеснялся фактически признать участие британских спецслужб в морских диверсиях: "Возможно, мы скрытно помогли в этих усилиях". Кто бы сомневался!Другой британский "эксперт по России" Марк Галеотти, также оттолкнувшись от воинственной речи Метревели, призывает "отвечать огнем на огонь", используя "исторические инстинкты" времен Второй мировой войны. Причем он тут же признает, что львиная доля "атак" против Европы является плодом антироссийской паранойи, насаждаемой в обществе: "Многие из предполагаемых "российских дронов", которые парализовали работу аэропортов по всей Европе осенью, либо не имели никакого отношения к России, либо вообще не были дронами. Однако, как только люди насторожились, они стали видеть дроны повсюду, и осторожные операторы аэропортов, как только поступали сообщения, отменяли полеты". Но заметим, это не отменяет призыва автора "отвечать огнем". Отвечать нам реальными диверсиями за плоды их больного воображения!Характерно, что буквально в тот же день, когда произошел теракт против танкера Qendil, германский Der Spiegel опубликовал материал, подтверждающий причастность украинских военных к взрыву "Северного потока". Журнал неопровержимо доказал, что Сергей Кузнецов, обвиняющийся в подрыве газопровода, на момент совершения теракта служил в звании капитана в подразделении А0987, то есть в Силах специальных операций ВСУ.Причем издание снабдило этот материал заявлением Романа Червинского, который на тот момент был непосредственным командиром Кузнецова: "Трубопроводы были законной целью с военной точки зрения. Россия финансировала свою армию за счет доходов от продажи газа, а взрывы произошли в международных водах. Согласно нормам морского права ведения вооруженных конфликтов, такие атаки не запрещены".Ага, значит, не запрещены! Значит, эти самые "нормы права" позволяют России точно так же действовать против судов, которые поставляют топливо и вооружение на Украину, против европейских объектов, которые производят беспилотники и ракеты для ВСУ. Или "это другое"?Владимир Путин на своей итоговой пресс-конференции прокомментировал диверсии Украины против наших гражданских объектов, пообещав "ответные удары, которые по своей силе, мощи и точности просто несопоставимы с тем, что делает киевский режим". И эти удары последовали незамедлительно.На Украине в последние годы, в принципе, очень тяжело с осознанием причинно-следственных связей. Но они должны понять, что неслучайно именно сейчас последовали мощнейшие удары по мосту Одесса — Рени, которые, по мнению украинских же экспертов, привели к "логистической катастрофе". Перерезана дорога, по которой поставлялось до 60% топлива на Украину. Особенно скулят в Киеве по поводу абсолютного бессилия украинских систем ПВО, не способных защитить столь важный стратегический объект. А это значит, что и основная артерия, соединяющая Украину с Европой (железнодорожный Бескидский тоннель), может быть перерезана быстро, эффективно и надолго. Интересно, британская пресса напишет тогда о "правильном дополнении к мирным переговорам"?Но европейцы, мечтающие "поджечь Россию", тоже должны понять, что их действия не останутся без адекватного и решительного ответа. В упомянутой статье Марк Галеотти пугает британцев тем, что Россия может использовать против них "неудобства в качестве оружия". Например, помешать банковским онлайн-операциям или замедлить интернет. Надо бы им всем понять, что ответ на организацию диверсий и терактов против России может быть и обязательно будет гораздо более мощным — таким, что проблемы со скачиванием любимого фильма покажутся очень незначительными. Поэтому лучше бы европейцам не переходить грань "между миром и войной" в неправильном направлении.

