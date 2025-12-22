https://uz.sputniknews.ru/20251222/uzbekistan-i-egipet-zaymutsya-sovmestnoy-razvedkoy-dragmetallov-54365708.html

Стороны договорились создать рабочую группу, которая сосредоточится на технических оценках и определении приоритетных земельных участков

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Узбекистан и Египет займутся совместной разведкой драгоценных металлов, сообщает ИА "Дунё".По мнению участников встречи, необходимо сфокусироваться на взаимовыгодных проектах, как прочной основе для долгосрочного сотрудничества и выявления новых месторождений полезных ископаемых.Представители министерства горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана рассказали о действующей нормативно-правовой базе лицензирования геологоразведочных работ, наличии земельных участков и действующих лицензий, выразили готовность оказать поддержку партнерам. Стороны договорились создать рабочую группу, которая сосредоточится на технических оценках и определении приоритетных земельных участков, а также продолжить диалог на предстоящих глобальных горнодобывающих форумах.

