https://uz.sputniknews.ru/20251222/uzbekistan-i-egipet-zaymutsya-sovmestnoy-razvedkoy-dragmetallov-54365708.html
Узбекистан и Египет займутся совместной разведкой драгоценных металлов
Узбекистан и Египет займутся совместной разведкой драгоценных металлов
Sputnik Узбекистан
Стороны договорились создать рабочую группу, которая сосредоточится на технических оценках и определении приоритетных земельных участков
2025-12-22T12:15+0500
2025-12-22T12:15+0500
2025-12-22T12:15+0500
узбекистан
египет
сотрудничество
геологоразведка
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45264140_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c927db44c173781244058aba6ba75021.jpg
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Узбекистан и Египет займутся совместной разведкой драгоценных металлов, сообщает ИА "Дунё".По мнению участников встречи, необходимо сфокусироваться на взаимовыгодных проектах, как прочной основе для долгосрочного сотрудничества и выявления новых месторождений полезных ископаемых.Представители министерства горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана рассказали о действующей нормативно-правовой базе лицензирования геологоразведочных работ, наличии земельных участков и действующих лицензий, выразили готовность оказать поддержку партнерам. Стороны договорились создать рабочую группу, которая сосредоточится на технических оценках и определении приоритетных земельных участков, а также продолжить диалог на предстоящих глобальных горнодобывающих форумах.
узбекистан
египет
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45264140_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fd95af81049cb376ff5588ddad7c64da.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан египет разхветка драгметаллы
узбекистан египет разхветка драгметаллы
Узбекистан и Египет займутся совместной разведкой драгоценных металлов
Стороны договорились создать рабочую группу, которая сосредоточится на технических оценках и определении приоритетных земельных участков.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik.
Узбекистан и Египет займутся совместной разведкой драгоценных металлов, сообщает
ИА "Дунё".
“Представители министерства горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана, Навоийского горно-металлургического комбината и международной консалтинговой компании по сотрудничеству в области разведки драгоценных металлов "Endeavour Mining" провели онлайн-переговоры. Особое внимание было уделено определению практических и инвестиционно-ориентированных путей проведения совместных геологоразведочных работ”, — говорится в сообщении.
По мнению участников встречи, необходимо сфокусироваться на взаимовыгодных проектах, как прочной основе для долгосрочного сотрудничества и выявления новых месторождений полезных ископаемых.
Представители министерства горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана рассказали о действующей нормативно-правовой базе лицензирования геологоразведочных работ, наличии земельных участков и действующих лицензий, выразили готовность оказать поддержку партнерам.
Стороны договорились создать рабочую группу, которая сосредоточится на технических оценках и определении приоритетных земельных участков, а также продолжить диалог на предстоящих глобальных горнодобывающих форумах.