https://uz.sputniknews.ru/20251222/yunosheskaya-sbornaya-uzbekistana-po-shaxmatam-pervoe-mesto-chm-v-turtsii-54363170.html

Юношеская сборная Узбекистана по шахматам заняла первое место на ЧМ в Турции

Юношеская сборная Узбекистана по шахматам заняла первое место на ЧМ в Турции

Sputnik Узбекистан

Соревнования проводились по дисциплинам рапид и блиц. Узбекистанцы показали высокие результаты, завоевав 12 медалей разного достоинства, в том числе 5 золотых

2025-12-22T10:20+0500

2025-12-22T10:20+0500

2025-12-22T10:20+0500

спорт

шахматы

чемпионат мира

турция

анталья

медали

золото

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/16/54362335_0:26:800:476_1920x0_80_0_0_d91a774e542b1afa7e8f9318b848e703.jpg

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по шахматам победила на чемпионате мира в Турции, сообщает Федерация шахмат РУз.В копилке сборной республики 5 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, что позволило ей занять первую строчку в общекомандном зачете.Второе место у страны-хозяйки турнира — Турции (8 медалей). Тройку лидеров замкнула команда ФИДЕ с 6 медалями.

анталья

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан шахматы чемпионат мира турция