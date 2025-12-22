Юношеская сборная Узбекистана по шахматам заняла первое место на ЧМ в Турции
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк🟠Юношеская сборная Узбекистана по шахматам победила на чемпионате мира в Турции
© telegram sputnikuzbekistan/
Соревнования проводились по дисциплинам рапид и блиц. Узбекистанцы показали высокие результаты, завоевав 12 медалей разного достоинства, в том числе 5 золотых.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по шахматам победила на чемпионате мира в Турции, сообщает Федерация шахмат РУз.
“Чемпионат мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 9–17 лет по быстрым шахматам и блицу проходил в Анталии (Турция) с 16 по 21 декабря этого года. Сборная Узбекистана показала высокие результаты на соревнованиях, завоевав в общей сложности 12 медалей”, — говорится в сообщении.
В копилке сборной республики 5 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, что позволило ей занять первую строчку в общекомандном зачете.
Второе место у страны-хозяйки турнира — Турции (8 медалей). Тройку лидеров замкнула команда ФИДЕ с 6 медалями.