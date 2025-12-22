Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251222/zolotaya-buxara-jivaya-traditsiya-iskusstva-uzbekistana-54364583.html
"Золотая Бухара": живая традиция искусства Узбекистана
"Золотая Бухара": живая традиция искусства Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Галерея изобразительного искусства Узбекистана совместно с Ассоциацией ремесленников "Хунарманд" представила выставку "Золотая Бухара", посвященную сохранению и развитию художественных ремесел Бухары в контексте современной культуры
2025-12-22T18:15+0500
2025-12-22T18:15+0500
выставка
бухара
фото
ташкент
галерея
ремесленники
искусство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/16/54369183_0:305:2554:1742_1920x0_80_0_0_baae4e1ac195fa33fe7eef51ba9fd80b.jpg
Выставка "Золотая Бухара" продолжает масштабную серию экспозиций, знакомящих зрителей с ремесленными школами Узбекистана. После проекта, посвященного Ферганской долине, внимание обращено к Бухаре — уникальному историческому пространству, где на протяжении веков формировались самобытные художественные традиции, вобравшие в себя богатство этнокультурного наследия региона.В экспозиции представлены произведения современных мастеров — носителей подлинной бухарской школы, специализирующихся на изготовлении керамических, золотошвейных и ювелирных изделий, резьбе по дереву, художественной чеканке, миниатюре, вышивке и ковроткачестве. Их работы не являются стилизацией или реконструкцией прошлого: они демонстрируют естественное продолжение традиции, в которой сохраняются техника, орнаментальные системы и особое художественное мышление Бухары.Проект акцентирует внимание на актуальных процессах, происходящих сегодня в ремесленных центрах Узбекистана. Сохранение локальных школ, авторских технологий и эстетических принципов рассматривается как важная культурная и стратегическая задача. Экспозиция представляет профессиональные образцы современного прикладного искусства, способные стать частью музейных коллекций и основой для диалога между историческим наследием и современностью.
бухара
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/16/54369183_0:66:2554:1982_1920x0_80_0_0_7c307ab4ba1dfc961c014f4a7511c6a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
золотая бухара выставка узбекистан бухарская школа декоративно-прикладное искусство ремесла современное искусство культурное наследие хунарманд народные мастера
золотая бухара выставка узбекистан бухарская школа декоративно-прикладное искусство ремесла современное искусство культурное наследие хунарманд народные мастера

"Золотая Бухара": живая традиция искусства Узбекистана

18:15 22.12.2025
Подписаться
Эксклюзив
Галерея изобразительного искусства Узбекистана совместно с Ассоциацией ремесленников "Хунарманд" представила выставку, посвященную сохранению и развитию художественных ремесел Бухары в контексте современной культуры.
Выставка "Золотая Бухара" продолжает масштабную серию экспозиций, знакомящих зрителей с ремесленными школами Узбекистана. После проекта, посвященного Ферганской долине, внимание обращено к Бухаре — уникальному историческому пространству, где на протяжении веков формировались самобытные художественные традиции, вобравшие в себя богатство этнокультурного наследия региона.
В экспозиции представлены произведения современных мастеров — носителей подлинной бухарской школы, специализирующихся на изготовлении керамических, золотошвейных и ювелирных изделий, резьбе по дереву, художественной чеканке, миниатюре, вышивке и ковроткачестве. Их работы не являются стилизацией или реконструкцией прошлого: они демонстрируют естественное продолжение традиции, в которой сохраняются техника, орнаментальные системы и особое художественное мышление Бухары.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
1/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
2/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
3/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
4/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
5/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
6/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
7/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
8/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
9/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
10/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
11/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
12/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
13/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
14/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
15/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
16/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
17/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
18/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
19/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка Золотая Бухара - Sputnik Узбекистан
20/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Выставка „Золотая Бухара“ показывает, что традиция — это не застывшее наследие, а живой процесс, продолжающийся в творчестве мастеров нашего времени", отмечает бухарский мастер золотого шитья Азиз Рузиев.

Проект акцентирует внимание на актуальных процессах, происходящих сегодня в ремесленных центрах Узбекистана. Сохранение локальных школ, авторских технологий и эстетических принципов рассматривается как важная культурная и стратегическая задача. Экспозиция представляет профессиональные образцы современного прикладного искусства, способные стать частью музейных коллекций и основой для диалога между историческим наследием и современностью.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0