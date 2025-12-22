"Золотая Бухара": живая традиция искусства Узбекистана
Галерея изобразительного искусства Узбекистана совместно с Ассоциацией ремесленников "Хунарманд" представила выставку, посвященную сохранению и развитию художественных ремесел Бухары в контексте современной культуры.
Выставка "Золотая Бухара" продолжает масштабную серию экспозиций, знакомящих зрителей с ремесленными школами Узбекистана. После проекта, посвященного Ферганской долине, внимание обращено к Бухаре — уникальному историческому пространству, где на протяжении веков формировались самобытные художественные традиции, вобравшие в себя богатство этнокультурного наследия региона.
В экспозиции представлены произведения современных мастеров — носителей подлинной бухарской школы, специализирующихся на изготовлении керамических, золотошвейных и ювелирных изделий, резьбе по дереву, художественной чеканке, миниатюре, вышивке и ковроткачестве. Их работы не являются стилизацией или реконструкцией прошлого: они демонстрируют естественное продолжение традиции, в которой сохраняются техника, орнаментальные системы и особое художественное мышление Бухары.
"Выставка „Золотая Бухара“ показывает, что традиция — это не застывшее наследие, а живой процесс, продолжающийся в творчестве мастеров нашего времени", — отмечает бухарский мастер золотого шитья Азиз Рузиев.
Проект акцентирует внимание на актуальных процессах, происходящих сегодня в ремесленных центрах Узбекистана. Сохранение локальных школ, авторских технологий и эстетических принципов рассматривается как важная культурная и стратегическая задача. Экспозиция представляет профессиональные образцы современного прикладного искусства, способные стать частью музейных коллекций и основой для диалога между историческим наследием и современностью.