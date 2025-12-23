https://uz.sputniknews.ru/20251223/institut-yadernoy-fiziki-ruz-i-rosatom-ukreplyayut-sotrudnichestvo-54408857.html
Институт ядерной физики РУз и Росатом укрепляют сотрудничество
Институт ядерной физики РУз и Росатом укрепляют сотрудничество
Новосибирский завод химконцентратов, относящийся к Росатому, разработал принципиально новые тепловыделяющие сборки для ядерного реактора, которые доставили в институт для испытаний
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан укрепляет сотрудничество с Росатомом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об этом в рамках пресс-подхода рассказал директор института Илхом Содиков.
"С семидесятых годов после модернизации наш реактор начал использовать топливо, которое изготовлено на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК), который сейчас относится к ТВЭЛ "Росатом", — отметил он.
Содиков добавил, НЗХК разработал принципиально новые ТВС (тепловыделяющие сборки — устройства, предназначенные для получения тепловой энергии в реакторе за счет управляемой ядерной реакции) с уран-силицидным композитным материалом, с содержанием урана на 20% больше, чем в штатном, и с высокой плотностью — на 10% больше.
"Оба этих новых экспериментальных ТВС буквально неделю назад доставили к нам в институт, и сейчас мы готовимся к началу испытаний этих новых экспериментальных ТВС", — поделился он.
В апреле Институт ядерной физики АН РУз получит из России еще 28 ТВС для реактора, и к концу года или в начале 2027-го — еще 28.
"Мы постоянно сотрудничаем с НЗХК, испытываем и используем в нашем реакторе топливо производства Росатома, которое сделано на ТВЭЛовской компании НЗХК", — заключил он.
В Джизакской области сегодня стартовали общественные слушания по проекту строительства АЭС в Узбекистане.
В них участвуют эксперты и специалисты Узатома и Росатома, проектировщики, местные жители, представители хокимията района и области, профессорско-преподавательский состав и студенты филиала МИФИ в Ташкенте, СМИ и широкая общественность.
Речь идет оценке воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации атомной электростанции в республике.