Институт ядерной физики РУз и Росатом укрепляют сотрудничество

Новосибирский завод химконцентратов, относящийся к Росатому, разработал принципиально новые тепловыделяющие сборки для ядерного реактора, которые доставили в институт для испытаний

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан укрепляет сотрудничество с Росатомом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Об этом в рамках пресс-подхода рассказал директор института Илхом Содиков.Содиков добавил, НЗХК разработал принципиально новые ТВС (тепловыделяющие сборки — устройства, предназначенные для получения тепловой энергии в реакторе за счет управляемой ядерной реакции) с уран-силицидным композитным материалом, с содержанием урана на 20% больше, чем в штатном, и с высокой плотностью — на 10% больше.В апреле Институт ядерной физики АН РУз получит из России еще 28 ТВС для реактора, и к концу года или в начале 2027-го — еще 28.В Джизакской области сегодня стартовали общественные слушания по проекту строительства АЭС в Узбекистане.В них участвуют эксперты и специалисты Узатома и Росатома, проектировщики, местные жители, представители хокимията района и области, профессорско-преподавательский состав и студенты филиала МИФИ в Ташкенте, СМИ и широкая общественность.Речь идет оценке воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации атомной электростанции в республике.

