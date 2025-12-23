Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251223/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-za-11-mesyatsev-54400520.html
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана за 11 месяцев — инфографика
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана за 11 месяцев — инфографика
Sputnik Узбекистан
Республика осуществляет торговые отношения с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Республикой Корея.
2025-12-23T17:30+0500
2025-12-23T17:30+0500
узбекистан
страны
импорт
экспорт
торговля
инфографика
вто
статистика
товарооборот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/17/54396615_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7084b66d6c22e6567324f740faeb284d.png
По данным Нацкомитета РУз по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе–ноябре 2025 года вырос на 21,8% (или на $13 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил $72,8 млрд.Объем экспорта из республики по итогам прошедших 11 месяцев увеличился на 26,2% (до $30,9 млрд), импорта — на 18,7% (до $41,9 млрд). Отрицательное сальдо в торговле снизилось до $10,99 млрд против $10,78 млрд в 2024-м.Узбекистан осуществляет торговые отношения с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (20,1 %), Россией (16,2 %), Казахстаном (6 %), Турцией (3,7 %) и Республикой Корея (2,2 %).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
страны
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/17/54396615_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_178ba4d06d3abadc0fb68bed9b7c3563.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
внешнеторговый оборот узбекистан китай россия казахстан турция республика корея
внешнеторговый оборот узбекистан китай россия казахстан турция республика корея

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана за 11 месяцев — инфографика

17:30 23.12.2025
Подписаться
Республика осуществляет торговые отношения с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Республикой Корея.
По данным Нацкомитета РУз по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе–ноябре 2025 года вырос на 21,8% (или на $13 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил $72,8 млрд.
Объем экспорта из республики по итогам прошедших 11 месяцев увеличился на 26,2% (до $30,9 млрд), импорта — на 18,7% (до $41,9 млрд). Отрицательное сальдо в торговле снизилось до $10,99 млрд против $10,78 млрд в 2024-м.
Узбекистан осуществляет торговые отношения с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (20,1 %), Россией (16,2 %), Казахстаном (6 %), Турцией (3,7 %) и Республикой Корея (2,2 %).
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Топ 5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана - Sputnik Узбекистан
Топ 5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана - Sputnik Узбекистан
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0