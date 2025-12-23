https://uz.sputniknews.ru/20251223/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-za-11-mesyatsev-54400520.html

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана за 11 месяцев — инфографика

Республика осуществляет торговые отношения с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Республикой Корея.

По данным Нацкомитета РУз по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе–ноябре 2025 года вырос на 21,8% (или на $13 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил $72,8 млрд.Объем экспорта из республики по итогам прошедших 11 месяцев увеличился на 26,2% (до $30,9 млрд), импорта — на 18,7% (до $41,9 млрд). Отрицательное сальдо в торговле снизилось до $10,99 млрд против $10,78 млрд в 2024-м.Узбекистан осуществляет торговые отношения с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (20,1 %), Россией (16,2 %), Казахстаном (6 %), Турцией (3,7 %) и Республикой Корея (2,2 %).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

