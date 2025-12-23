https://uz.sputniknews.ru/20251223/kitay-nanes-yaponii-boleznennyy-udar-v-myagkoe-mesto-54401128.html

Китай нанес Японии болезненный удар в мягкое место

Пока Европа пыталась украсть деньги России, а США уговаривали Украину принять суровую реальность, в Азии разворачивались по-настоящему значимые исторические события. На заре человечества (а у астрологов до сих пор) такие события предсказывали по движению звезд. Футурологи XX века ориентируются на движение больших панд. Так надежнее, пишет колумнист РИА Новости. Судя по пандам, грядет война. Возможно, ядерная.Все началось с того, что премьер-министром Японии впервые стала женщина — Санаэ Такаити, за крутость нрава прозванная однопартийцами Талибаном. Нрав проявился быстро и на самом опасном участке: Талибан-сан пригрозила великому китайскому соседу войной.Это было по-восточному тонко, но все-таки однозначно. Рассуждая о вероятности морской блокады Тайваня со стороны КНР, Такаити назвала ее "угрозой для выживания Японии". Эта формулировка означает, что у правительства в Токио появятся правовые основания для применения военной силы против Китая. А Пекин не то чтобы собирался направить войска к сепаратистскому острову, но считает себя свободным в выборе способов воссоединения страны.Так китайско-японские отношения обрушились. Упрямство японцев дошло до заявления одного из советников Такаити о желании получить ядерное оружие. Ярость китайцев — до ссылок на Устав ООН, по которому державы-основатели (включая Китай) вправе применять силу для предотвращения агрессии стран гитлеровской оси (в том числе Японии).В гражданской сфере сейчас фаза санкций, отмены концертов, блокады кинокартин. Власти КНР призвали соотечественников вообще не ездить в Японию из-за "проблем с безопасностью". А раз в Японии для людей небезопасно, то для панд — тем более. Отказав зоопарку Токио в продлении аренды двух бамбуковых медведей, китайцы ударили в самое мягкое место японцев — душу.С января будущего года в Японии не останется ни одной панды, а панд японцы обожают. Попрощаться с ними выстроились огромные очереди с продажей мест по большим деньгам. В России такой ажиотаж бывает на новогодних показах "Щелкунчика" в Большом театре. Представим, что "Щелкунчик" принадлежит Китаю — и Китай забирает его навсегда на фоне взаимных угроз задействовать армию. Как минимум это обидно.Но происходящее значимо не из-за чувств японского народа, а из-за того, что большая панда — это теперь плотный сгусток мягкой силы. Главный эмиссар Поднебесной империи. Отражение железной воли великого Дракона.Применение медведей в геополитике изобрела У Цзэтянь, единственная правящая императрица (а не просто регент) в истории Китая, основавшая собственную династию — Вторую Чжоу — в 690 году нашей эры. Всего она правила 40 лет, слыла и жестокой, и мудрой, расширяла континентальную державу огнем и мечом. А ради дружбы с островной японской империей подарила ее императору пару панд.В XX веке панда — пушистый символ и важный инструмент борьбы Китая за свою территорию. Пытаясь склонить президента США Рузвельта к более деятельной поддержке китайцев в войне с японцами, жена Чан Кайши с помощью легендарного миссионера и мастера масонской ложи Сычуань Дэвида Грэма добыла и отправила в Америку панд, но они прибыли после бомбардировок Перл-Харбора, когда Рузвельта уже не нужно было уговаривать.Когда Мао Цзэдун решил наладить отношения с Вашингтоном в пику Москве, он тоже подарил чете Никсон пару панд. Когда решился на партнерство с историческим врагом — Японией, свою пару панд получили японцы. Срочно нужен уран для реакторов? Вот пара панд для Австралии. Необходим импорт медицинских технологий? Для Нидерландов тоже нашлась пара панд.Что же касается СССР, отношения с ним в первые годы КНР считались по умолчанию хорошими, следовательно, не нуждались в поддержке пандами. Поэтому появление бамбуковых медведей в нашей стране неразрывно связано с Климентом Ефремовичем Ворошиловым. Впервые он увидел большую панду в 1957 году и решил разделить эту радость со всем советским народом: по его запросу власти Китая отправили в Москву самца Ань-Аня и самку Чи-Чи. Но вскоре Чи-Чи вновь оказалась в Пекине, а истинная причина этого — тайна и одно из самых странных решений хаотичного хрущевского периода.Есть легенда, будто Чи-Чи ошибочно идентифицировали как второго (а значит, лишнего) самца — и вернули, как неликвид с маркетплейса. Однако не может такого быть, чтобы советские зоотехники мальчика от девочки отличить не смогли.К тому моменту отношения СССР и КНР уже подпортились, а возвращение подарка — страшное оскорбление в восточных культурах. Отверженную Чи-Чи выкупил австрийский брокер за трех жирафов, двух носорогов, двух гиппопотамов и двух зебр, чтобы перепродать в США. Однако в Америку Чи-Чи въехать не смога — против нее ввели персональные санкции, признав частью запрещенного экспорта из коммунистических стран.Так большая панда стала еще и символом холодной войны. А Чи-Чи поселилась в Лондоне. Там она прославилась на весь мир, но и Советский Союз еще пару раз посетила.В ту пору также существовало заблуждение, будто с Британией можно иметь нормальные отношения и не ждать подвоха. Поэтому мы пытались дружить пандами: Чи-Чи привезли в Москву, где безуспешно пытались свести с Ань-Анем ради потомства. Тогда, посчитав, что у невесты жилищные условия получше, советско-британские свахи отправили Ань-Аня в Лондон, но с тем же успехом. Третье свидание (опять в Москве), вопреки традиции, тоже прошло впустую.Это связано с тем, что в первые годы после образования КНР еще не научились воспитывать бамбуковых медведей. Выкормленные руками коммунистов панды запечатлели в качестве романтического объекта людей, а не себе подобных. Размножить их за пределами Китая в ту пору удалось только Мексике, получившей в подарок свою пару по случаю установления дипотношений. Знойные латиноамериканские ритмы настроили зверюшек на нужный лад, и теперь только у Мексики есть собственные панды — потомки того подарка, потому что все остальные принадлежат КНР.Когда Дэн Сяопин решил построить капитализм под руководством Коммунистической партии, панды тоже перешли на капиталистические отношения. Их по-прежнему предоставляют только избранным и лишь по особым случаям, но с тех пор — в аренду и за деньги, а все родившиеся за пределами Китая детеныши должны вернуться на родину в четырехлетнем возрасте.На теме заработка на пандах недоброжелатели Китая спекулировали, утверждая, будто бамбуковые медведи кормят коммунистическую армию и спецслужбы. Пекин даже пытались принудить тратить арендную плату только на защиту панд в природе. А теперь у КНР хватает денег и на армию, и на спецслужбы, и на природу, а с панд там пылинки сдувают. Черно-белый медведь — добродушная сторона империи в период ее восстановления.Панда может стать даром только в одном случае — при фиксации больших успехов в деле борьбы за единство Китая. Когда из Гонконга ушли англичане, гонконгцам подарили пару панд. Когда (конкретно — в 2005 году) политический наследник Чан Кайши впервые с 1950-го ступил на землю континентального Китая ради переговоров, двух медведей получил и Тайвань.Если в вашей стране есть панда, это знак особого расположения Китая как ведущей державы XXI века. Если страна теряет расположение — она теряет и панд, как это случилось с Японией и Британией.Из зоопарков США всех бамбуковых медведей отозвали из-за хамства администрации Джо Байдена. Однако возвращение Дональда Трампа казалось Пекину плохой перспективой, и перед выборами с некоторыми американскими зоопарками заключили новые контракты. С точки зрения китайской пандостратегии это промах: выборы все равно выиграл Трамп, но у него теперь есть панды — и останутся с ним, пока Пекин надеется договориться с Соединенными Штатами по торговле и по Тайваню.А с Японией при нынешней власти у Пекина разговор окончен. Пока в Московском зоопарке по всем правилам зоопсихологии нянчат Катюшу, японцы принуждены гадать, почему их впервые с 1970-х и новой восточной политики Мао лишили любимой милоты.Может, такому агрессивному лидеру, как Санаэ Такаити, просто нельзя доверить панд. Может, в преддверии бомбардировок начата эвакуация самого ценного.

