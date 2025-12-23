https://uz.sputniknews.ru/20251223/mpts-sputnik-novaya-sistema-elektronnyx-retseptov-uzbekistan-54412534.html

В МПЦ Sputnik расскажут о новой системе электронных рецептов в Узбекистане

В МПЦ Sputnik расскажут о новой системе электронных рецептов в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Речь пойдет о ключевых положениях соответствующего постановления Кабмина в части цифровизации здравоохранения, повышения результативности медпомощи, обеспечения безопасности пациентов и создания эффективной системы управления оборотом лекарственных средств

2025-12-23T15:27+0500

2025-12-23T15:27+0500

2025-12-23T16:20+0500

пресс-центр

пресс-центр

пресс-конференция

sputnik

узбекистан

цифровые технологии

здравоохранение

министерство здравоохранения узбекистана

постановление

правительство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46052447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0816aea259053e83561cd43a9052f78f.jpg

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан завтра, 24 декабря, в 13.00 по ташкентскому времени пройдет пресс-конференция на тему "Цифровизация системы здравоохранения Узбекистана. Новая система электронных рецептов".Участники:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мпц sputnik электронные рецепты узбекистан