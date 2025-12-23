Узбекистан
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов.
В МПЦ Sputnik расскажут о новой системе электронных рецептов в Узбекистане
Речь пойдет о ключевых положениях соответствующего постановления Кабмина в части цифровизации здравоохранения, повышения результативности медпомощи, обеспечения безопасности пациентов и создания эффективной системы управления оборотом лекарственных средств
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан завтра, 24 декабря, в 13.00 по ташкентскому времени пройдет пресс-конференция на тему "Цифровизация системы здравоохранения Узбекистана. Новая система электронных рецептов".Участники:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
мпц sputnik электронные рецепты узбекистан
15:27 23.12.2025 (обновлено: 16:20 23.12.2025)
Речь пойдет о ключевых положениях соответствующего постановления Кабмина в части цифровизации здравоохранения, повышения результативности медпомощи, обеспечения безопасности пациентов и создания эффективной системы управления оборотом лекарственных средств.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан завтра, 24 декабря, в 13.00 по ташкентскому времени пройдет пресс-конференция на тему "Цифровизация системы здравоохранения Узбекистана. Новая система электронных рецептов".
Участники:
директор по цифровизации здравоохранения Uzinfocom Руслан Султанов;
заместитель начальника отдела внедрения и координации цифровых технологий Минздрава РУз Наврузбек Аллаберганов;
специалист Центра безопасности фармацевтической продукции при Минздраве РУз Мавлюда Гиясова;
заместитель начальника медицинского объединения Яшнабадского района города Ташкента Галина Дурманова.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
