https://uz.sputniknews.ru/20251223/pri-agentstve-po-upravleniyu-otxodami-uzbekistana-sozdali-respublikanskiy-rabochiy-shtab-54395371.html

При Агентстве по управлению отходами Узбекистана создали республиканский рабочий штаб

При Агентстве по управлению отходами Узбекистана создали республиканский рабочий штаб

Sputnik Узбекистан

С 20 декабря 2025 года по 10 января 2026-го по всей стране проходят мероприятия по благоустройству и чистоте под названием "Актуальные 20 дней"

2025-12-23T09:50+0500

2025-12-23T09:50+0500

2025-12-23T12:13+0500

экология

общество

узбекистан

ташкент

благоустройство

отходы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1c/21137048_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_93adb7c64a8dd3db97f7c169c334ef35.jpg

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. При Агентстве по управлению отходами Узбекистана создали республиканский рабочий штаб, сообщает пресс-служба Национального комитета по экологии и изменению климата. С 20 декабря 2025 года по 10 января 2026-го по всей стране проходят мероприятия по благоустройству и чистоте под названием "Актуальные 20 дней". Также соответствующие службы принимают необходимые меры по поддержанию чистоты на территориях махаллей, предотвращению накопления отходов в праздничные дни и строгому соблюдению графика своевременного вывоза мусора. В пресс-службе комитета пояснили, что цель проводимых мероприятий — создать праздничное настроение у населения, поддержать чистоту окружающей среды и улучшить экологическую обстановку. Граждан и организации призвали не выбрасывать мусор в неустановленных местах, напомнив, что любые экологические правонарушения влекут за собой ответственность в порядке, установленном законодательством. "В случае возникновения предложений и жалоб по вопросам сферы управления отходами и качества предоставляемых услуг вы можете круглосуточно (24/7) обращаться по короткому номеру "1205" Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики", — говорится в сообщении.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан рабочий штаб управление отходы благоустройство