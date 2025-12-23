https://uz.sputniknews.ru/20251223/pri-agentstve-po-upravleniyu-otxodami-uzbekistana-sozdali-respublikanskiy-rabochiy-shtab-54395371.html
С 20 декабря 2025 года по 10 января 2026-го по всей стране проходят мероприятия по благоустройству и чистоте под названием "Актуальные 20 дней"
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. При Агентстве по управлению отходами Узбекистана создали республиканский рабочий штаб, сообщает пресс-служба Национального комитета по экологии и изменению климата. С 20 декабря 2025 года по 10 января 2026-го по всей стране проходят мероприятия по благоустройству и чистоте под названием "Актуальные 20 дней". Также соответствующие службы принимают необходимые меры по поддержанию чистоты на территориях махаллей, предотвращению накопления отходов в праздничные дни и строгому соблюдению графика своевременного вывоза мусора. В пресс-службе комитета пояснили, что цель проводимых мероприятий — создать праздничное настроение у населения, поддержать чистоту окружающей среды и улучшить экологическую обстановку. Граждан и организации призвали не выбрасывать мусор в неустановленных местах, напомнив, что любые экологические правонарушения влекут за собой ответственность в порядке, установленном законодательством. "В случае возникновения предложений и жалоб по вопросам сферы управления отходами и качества предоставляемых услуг вы можете круглосуточно (24/7) обращаться по короткому номеру "1205" Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики", — говорится в сообщении.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
При Агентстве по управлению отходами Узбекистана создали республиканский рабочий штаб, сообщает
пресс-служба Национального комитета по экологии и изменению климата.
С 20 декабря 2025 года по 10 января 2026-го по всей стране проходят мероприятия по благоустройству и чистоте под названием "Актуальные 20 дней".
"В соответствии с этим при Агентстве по управлению отходами и развитию циркулярной экономики создан республиканский рабочий штаб, и в ходе мероприятия санитарно-очистительными предприятиями все территории будут очищены от твердых бытовых отходов", — говорится в сообщении.
Также соответствующие службы принимают необходимые меры по поддержанию чистоты на территориях махаллей, предотвращению накопления отходов в праздничные дни и строгому соблюдению графика своевременного вывоза мусора.
В пресс-службе комитета пояснили, что цель проводимых мероприятий — создать праздничное настроение у населения, поддержать чистоту окружающей среды и улучшить экологическую обстановку.
Граждан и организации призвали не выбрасывать мусор в неустановленных местах, напомнив, что любые экологические правонарушения влекут за собой ответственность в порядке, установленном законодательством.
"В случае возникновения предложений и жалоб по вопросам сферы управления отходами и качества предоставляемых услуг вы можете круглосуточно (24/7) обращаться по короткому номеру "1205" Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики", — говорится в сообщении.