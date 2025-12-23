https://uz.sputniknews.ru/20251223/rossiya-kompaniya-sifrovyye-proyekty-muzei-teatry-uzbekistan-54406400.html

Российская компания намерена реализовать цифровые проекты в музеях и театрах Узбекистана

Российская компания намерена реализовать цифровые проекты в музеях и театрах Узбекистана

Sputnik Узбекистан

При содействии Торгпредства РФ в Узбекистане состоялась встреча Представительства Россотрудничества с ГК "Polymedia"

2025-12-23T14:00+0500

2025-12-23T14:00+0500

2025-12-23T16:21+0500

цифровизация

проект

россия

компания

сотрудничество

узбекистан

театр

музей

торговое представительство

россотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/05/51748235_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_15301c2ddffa4deb35ec64aca4eb3228.jpg

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Российская ГК Polymedia намерена реализовать в Узбекистане проекты по цифровизации в музеях, театрах и учебных заведениях, сообщает Торгпредство РФ в республике.Об этом шла речь в ходе встречи в Ташкенте руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирины Старосельской и специалистов компании.Предметом обсуждения стали актуальные проекты в сферах культуры и образования.Данная компания является системным интегратором и поставщиком решений для образования. Она уже реализовала проекты в недавно открывшемся в Ташкенте Центре исламской цивилизации и Ферганском областном русском драматическом театре.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия компания цифровизация проекты музеи театры узбекистан