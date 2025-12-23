Узбекистан
Российская компания намерена реализовать цифровые проекты в музеях и театрах Узбекистана
Российская компания намерена реализовать цифровые проекты в музеях и театрах Узбекистана
При содействии Торгпредства РФ в Узбекистане состоялась встреча Представительства Россотрудничества с ГК "Polymedia"
2025-12-23T14:00+0500
2025-12-23T16:21+0500
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Российская ГК Polymedia намерена реализовать в Узбекистане проекты по цифровизации в музеях, театрах и учебных заведениях, сообщает Торгпредство РФ в республике.Об этом шла речь в ходе встречи в Ташкенте руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирины Старосельской и специалистов компании.Предметом обсуждения стали актуальные проекты в сферах культуры и образования.Данная компания является системным интегратором и поставщиком решений для образования. Она уже реализовала проекты в недавно открывшемся в Ташкенте Центре исламской цивилизации и Ферганском областном русском драматическом театре.
14:00 23.12.2025 (обновлено: 16:21 23.12.2025)
При содействии Торгпредства РФ в Узбекистане состоялась встреча Представительства Россотрудничества с ГК "Polymedia".
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Российская ГК Polymedia намерена реализовать в Узбекистане проекты по цифровизации в музеях, театрах и учебных заведениях, сообщает Торгпредство РФ в республике.
Об этом шла речь в ходе встречи в Ташкенте руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирины Старосельской и специалистов компании.
Предметом обсуждения стали актуальные проекты в сферах культуры и образования.
"Особое внимание было уделено вопросам цифровизации и модернизации музейных комплексов, театров и учебных заведений", — говорится в сообщении.
Данная компания является системным интегратором и поставщиком решений для образования. Она уже реализовала проекты в недавно открывшемся в Ташкенте Центре исламской цивилизации и Ферганском областном русском драматическом театре.
