Российская армия освободила еще два населенных пункта в зоне СВО

Контроль над населенными пунктами в Харьковской и Днепропетровской областях удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Восток" и "Север"

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Российская армия освободила еще два населенных пункта в зоне СВО — Прилипку в Харьковской области и Андреевку в Днепропетровской. Об этом сообщает Минобороны РФ.Контроль над нами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Восток" и "Север".Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Грабовское, Андреевка, Алексеевка и Яблоновка Сумской области. На Харьковском направлении — подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Волчанские Хутора Харьковской области.ВСУ потеряли:Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады с освобождением Андреевки. Глава российского военного ведомства отметил, что мужество и отвага личного состава обеспечивают успешное выполнение боевых задач и вносят весомый вклад в общее продвижение группировки войск.Также в зоне ответственности подразделений "Восточной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Терноватое, Любицкое, Гуляй-Поле, Верхняя Терса, Косовцево, Заречное Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области. Потери противника составили:

