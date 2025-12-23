https://uz.sputniknews.ru/20251223/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-dva-naselennyx-punkta-v-zone-svo-54411251.html
Российская армия освободила еще два населенных пункта в зоне СВО
Российская армия освободила еще два населенных пункта в зоне СВО
Контроль над населенными пунктами в Харьковской и Днепропетровской областях удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Восток" и "Север"
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Российская армия освободила еще два населенных пункта в зоне СВО — Прилипку в Харьковской области и Андреевку в Днепропетровской. Об этом сообщает Минобороны РФ.Контроль над нами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Восток" и "Север".Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Грабовское, Андреевка, Алексеевка и Яблоновка Сумской области. На Харьковском направлении — подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Волчанские Хутора Харьковской области.ВСУ потеряли:Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады с освобождением Андреевки. Глава российского военного ведомства отметил, что мужество и отвага личного состава обеспечивают успешное выполнение боевых задач и вносят весомый вклад в общее продвижение группировки войск.Также в зоне ответственности подразделений "Восточной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Терноватое, Любицкое, Гуляй-Поле, Верхняя Терса, Косовцево, Заречное Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области. Потери противника составили:
Российская армия освободила еще два населенных пункта в зоне СВО
Контроль над населенными пунктами в Харьковской и Днепропетровской областях удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Восток" и "Север".
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
Российская армия освободила еще два населенных пункта в зоне СВО — Прилипку
в Харьковской области и Андреевку
в Днепропетровской. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Контроль над нами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Восток" и "Север".
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями взяли под контроль населенный пункт Прилипка Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Грабовское, Андреевка, Алексеевка и Яблоновка Сумской области. На Харьковском направлении — подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Волчанские Хутора Харьковской области.
три боевые бронированные машины;
станцию радиоэлектронной борьбы;
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области", — говорится в сводке Минобороны РФ.
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил
командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады с освобождением Андреевки.
"Эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества", — сказано в поздравительной телеграмме Министра обороны РФ.
Глава российского военного ведомства отметил, что мужество и отвага личного состава обеспечивают успешное выполнение боевых задач и вносят весомый вклад в общее продвижение группировки войск.
Также в зоне ответственности подразделений "Восточной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Терноватое, Любицкое, Гуляй-Поле, Верхняя Терса, Косовцево, Заречное Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области.
Потери противника составили:
свыше 320 военнослужащих;
четыре боевые бронированные машины;