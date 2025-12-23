https://uz.sputniknews.ru/20251223/v-chem-opasnost-novogodnego-stola--vrach-54399937.html
Специалист предупредил, чем грозит злоупотребление жирной пищей и большим количеством алкоголя
В чем опасность новогоднего стола — врач
Специалист предупредил, чем грозит злоупотребление жирной пищей и большим количеством алкоголя.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал вести себя умеренно за новогодним столом из-за риска развития острого панкреатита.
"Вакцина от панкреатита — это все равно умеренность", — предупредил он.
Специалист пояснил, что злоупотребление жирной пищей и большим количеством алкоголя увеличивает риск развития острого панкреатита — воспаления поджелудочной железы. Симптомами являются сильная боль, тошнота и рвота.
Мясников призвал отказаться от излишеств за новогодним столом, однако признался, что сам иногда ест салат оливье "как экскаватор".