В чем опасность новогоднего стола — врач

Sputnik Узбекистан

Специалист предупредил, чем грозит злоупотребление жирной пищей и большим количеством алкоголя

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал вести себя умеренно за новогодним столом из-за риска развития острого панкреатита.Специалист пояснил, что злоупотребление жирной пищей и большим количеством алкоголя увеличивает риск развития острого панкреатита — воспаления поджелудочной железы. Симптомами являются сильная боль, тошнота и рвота.Мясников призвал отказаться от излишеств за новогодним столом, однако признался, что сам иногда ест салат оливье "как экскаватор".

