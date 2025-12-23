В Самарканде начали строить один из крупнейших IT-парков республики
Строительство планируют завершить в течение полутора лет. Новый комплекс позволит расширить разработку конкурентоспособных IT-продуктов, увеличить доходы региона от цифровой экономики и существенно расширить географию заказчиков.
САМАРКАД, 23 дек — Sputnik. В центре Самарканда рядом с бесплатной школой программирования School 21 началось строительство здания IT-парка, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Самарканде начали строить один из крупнейших IT-центров страны
Новый комплекс, состоящий из семиэтажного здания, будет работать как инкубатор для стартапов и начинающих айтишников.
Как сообщил главный специалист территориального подразделения министерства по развитию информационных технологий Азим Рахманов, изначально проект предусматривал строительство 16-этажного здания. Однако из-за градостроительных ограничений в центральной части города решили ограничиться семью этажами.
"Площадь земельного участка, выделенного под IT-парк, составляет около 90 соток, а общая площадь здания — порядка 15 тысяч квадратных метров", — отметил он.
По словам Рахманова, в будущем здесь будут работать молодые специалисты, ориентированные на международные рынки.
"Основной упор будет сделан на экспорт программного обеспечения и других IT-услуг. В настоящее время в нашем IT-парке работают 192 резидента, 80% из которых — представители Самарканда. В целом же, с учетом фрилансеров, в регионе насчитывается более 11 тысяч IT-специалистов", — подчеркнул он.
Для сравнения: всего пять лет назад в Самарканде работали лишь четыре резидента IT-парка. Одновременно растет и экспорт IT-услуг: с начала текущего года его объем составил $18 млн.
"По сравнению с прошлым годом экспорт увеличился в два раза. Мы не намерены останавливаться на достигнутом и рассчитываем довести этот показатель до 20 млн долларов к концу этого года", — добавил Азим Рахманов.
Строительство IT-парка планируют завершить в течение полутора лет. Новый комплекс позволит нарастить разработку конкурентоспособных IT-продуктов, увеличить доходы региона от цифровой экономики и существенно расширить географию заказчиков. В настоящее время Самарканд работает с рынками 27 стран, в топ-3 — США, ОАЭ и Норвегия.
Что же касается строительства парка, то генеральным подрядчиком выступает китайская Shanghai Construction Group. По словам директора компании по маркетингу в Узбекистане Лу Вэйци, IT-парк в Самарканде станет вторым крупным проектом компании в стране. Ранее она реализовала в Ташкенте три проекта, связанных с IT-сферой.