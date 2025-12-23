https://uz.sputniknews.ru/20251223/v-samarkande-nachali-stroit-odin-iz-krupneyshix-it-parkov-respubliki-54407064.html

В Самарканде начали строить один из крупнейших IT-парков республики

Строительство планируют завершить в течение полутора лет. Новый комплекс позволит расширить разработку конкурентоспособных IT-продуктов, увеличить доходы региона от цифровой экономики и существенно расширить географию заказчиков

САМАРКАД, 23 дек — Sputnik. В центре Самарканда рядом с бесплатной школой программирования School 21 началось строительство здания IT-парка, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Новый комплекс, состоящий из семиэтажного здания, будет работать как инкубатор для стартапов и начинающих айтишников.Как сообщил главный специалист территориального подразделения министерства по развитию информационных технологий Азим Рахманов, изначально проект предусматривал строительство 16-этажного здания. Однако из-за градостроительных ограничений в центральной части города решили ограничиться семью этажами.По словам Рахманова, в будущем здесь будут работать молодые специалисты, ориентированные на международные рынки.Для сравнения: всего пять лет назад в Самарканде работали лишь четыре резидента IT-парка. Одновременно растет и экспорт IT-услуг: с начала текущего года его объем составил $18 млн.Строительство IT-парка планируют завершить в течение полутора лет. Новый комплекс позволит нарастить разработку конкурентоспособных IT-продуктов, увеличить доходы региона от цифровой экономики и существенно расширить географию заказчиков. В настоящее время Самарканд работает с рынками 27 стран, в топ-3 — США, ОАЭ и Норвегия.Что же касается строительства парка, то генеральным подрядчиком выступает китайская Shanghai Construction Group. По словам директора компании по маркетингу в Узбекистане Лу Вэйци, IT-парк в Самарканде станет вторым крупным проектом компании в стране. Ранее она реализовала в Ташкенте три проекта, связанных с IT-сферой.

