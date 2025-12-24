https://uz.sputniknews.ru/20251224/eaeu-izmeneniya-v-texreglament-na-parfyumerno-kosmeticheskuyu-produktsiyu-54421586.html

ЕАЭС: вступили в силу изменения в техрегламент на парфюмерно-косметическую продукцию

Они устанавливают возможность проведения токсикологической оценки парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов расчетным методом, без использования лабораторных животных

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Сегодня вступили в силу изменения в техрегламент на парфюмерно-косметическую продукцию в ЕАЭС, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Изменения в технический регламент "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" уточняют область его применения в отношении такой продукции, нанесенной на изделия, например, детских подгузников с увлажняющим кремом, джинсов с антицеллюлитной пропиткой и т. д.Уточнены требования к семейной косметике, и в целом обновлен понятийный аппарат техрегламента.В отношении упаковки средств гигиены полости рта определено требование о необходимости наличия контроля первого вскрытия.Первая норма касается парфюмерно-косметической продукции, нанесенной на изделия (кроме изделий легпрома). Требования техрегламента в отношении таких товаров будут применять после включения обеспечивающих межгосударственных стандартов в перечень взаимосвязанных стандартов, утвержденный Решением Коллегии ЕЭК от 22 декабря 2020 года № 177.Вторую отложенную норму — возможность проведения токсикологической оценки парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов расчетным методом, без использования лабораторных животных, — реализуют с 1 июля 2026-го.

