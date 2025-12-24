Узбекистан
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
ЕАЭС: вступили в силу изменения в техрегламент на парфюмерно-косметическую продукцию
ЕАЭС: вступили в силу изменения в техрегламент на парфюмерно-косметическую продукцию
Они устанавливают возможность проведения токсикологической оценки парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов расчетным методом, без использования лабораторных животных
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Сегодня вступили в силу изменения в техрегламент на парфюмерно-косметическую продукцию в ЕАЭС, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Изменения в технический регламент "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" уточняют область его применения в отношении такой продукции, нанесенной на изделия, например, детских подгузников с увлажняющим кремом, джинсов с антицеллюлитной пропиткой и т. д.Уточнены требования к семейной косметике, и в целом обновлен понятийный аппарат техрегламента.В отношении упаковки средств гигиены полости рта определено требование о необходимости наличия контроля первого вскрытия.Первая норма касается парфюмерно-косметической продукции, нанесенной на изделия (кроме изделий легпрома). Требования техрегламента в отношении таких товаров будут применять после включения обеспечивающих межгосударственных стандартов в перечень взаимосвязанных стандартов, утвержденный Решением Коллегии ЕЭК от 22 декабря 2020 года № 177.Вторую отложенную норму — возможность проведения токсикологической оценки парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов расчетным методом, без использования лабораторных животных, — реализуют с 1 июля 2026-го.
ЕАЭС: вступили в силу изменения в техрегламент на парфюмерно-косметическую продукцию

24.12.2025
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2025
© ИА "Белта"
Они устанавливают возможность проведения токсикологической оценки парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов расчетным методом, без использования лабораторных животных.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Сегодня вступили в силу изменения в техрегламент на парфюмерно-косметическую продукцию в ЕАЭС, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Изменения в технический регламент "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" уточняют область его применения в отношении такой продукции, нанесенной на изделия, например, детских подгузников с увлажняющим кремом, джинсов с антицеллюлитной пропиткой и т. д.
Уточнены требования к семейной косметике, и в целом обновлен понятийный аппарат техрегламента.
В отношении упаковки средств гигиены полости рта определено требование о необходимости наличия контроля первого вскрытия.
"Изменениями установлена возможность проведения токсикологической оценки парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов расчетным методом, без использования лабораторных животных. Изменения вступят в силу 24 декабря 2025 года, за исключением двух отложенных норм", — говорится в сообщении.
Первая норма касается парфюмерно-косметической продукции, нанесенной на изделия (кроме изделий легпрома). Требования техрегламента в отношении таких товаров будут применять после включения обеспечивающих межгосударственных стандартов в перечень взаимосвязанных стандартов, утвержденный Решением Коллегии ЕЭК от 22 декабря 2020 года № 177.
Вторую отложенную норму — возможность проведения токсикологической оценки парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов расчетным методом, без использования лабораторных животных, — реализуют с 1 июля 2026-го.
0