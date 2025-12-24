https://uz.sputniknews.ru/20251224/gde-i-kogda-proxodyat-prazdnichnye-elki-v-tashkente-54442937.html
Где и когда проходят праздничные елки в Ташкенте
Праздничные мероприятия организуют с 25 декабря по 10 января в более, чем 20 локациях столицы Узбекистана. Главная праздничная площадка будет работать ежедневно с 11:00 до 23:00
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54438837_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f5b59e28f5c570b4d67c1ab4ef616e98.png
В предпраздничные и праздничные дни на открытых площадях, в парках и крупных торговых центрах Ташкента организуют новогодние мероприятия и концертные программы.Время и места их проведения выбраны таким образом, чтобы горожане и гости столицы смогли посетить сразу несколько удобных для них локаций, получив максимум впечатлений и погрузившись в новогоднюю атмосферу.Главная праздничная площадка будет работать ежедневно с 11.00 до 23.00 на площади Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои.Подробности в инфографике Sputnik Узбекистан.
