Где и когда проходят праздничные елки в Ташкенте

Праздничные мероприятия организуют с 25 декабря по 10 января в более, чем 20 локациях столицы Узбекистана. Главная праздничная площадка будет работать ежедневно с 11:00 до 23:00

В предпраздничные и праздничные дни на открытых площадях, в парках и крупных торговых центрах Ташкента организуют новогодние мероприятия и концертные программы.Время и места их проведения выбраны таким образом, чтобы горожане и гости столицы смогли посетить сразу несколько удобных для них локаций, получив максимум впечатлений и погрузившись в новогоднюю атмосферу.Главная праздничная площадка будет работать ежедневно с 11.00 до 23.00 на площади Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои.Подробности в инфографике Sputnik Узбекистан.

