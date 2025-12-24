https://uz.sputniknews.ru/20251224/itogi-2025-goda-osnovnye-vneshnepoliticheskie-dostijeniya-svo--54429927.html

Итоги 2025 года: основные внешнеполитические достижения СВО

Российская СВО на украинском ТВД методично очищает мир от скверны западной "исключительности", формирует новую систему глобальной безопасности

Это особенно заметно по итогам 2025 года, в котором российские войска освободили от бандеровцев свыше 300 населенных пунктов и 6 300 квадратных километров. Невзирая на отчаянное сопротивление противника.В "сухом остатке" 2025 года (хронологически):Уходящий четвертый год российской спецоперации был непростым. Заместитель командующего силами НАТО генерал Майк Келлер 19 декабря в Висбадене заявил: после решения президента США Дональда Трампа прекратить прямые "пожертвования" Киеву помощь оружием и боеприпасами в 2025 году не сократилась. Союзники по НАТО отправили украинской армии 220 тыс. тонн военной помощи – это 500 самолетов, 9 тыс. грузовиков и 1800 железнодорожных вагонов. Кроме польского Жешува, второй логистический центр НАТО для поставок оружия на Украину создается в Румынии, и будет готов в январе.Безрассудное продолжение поставок ВСУ натовского оружия для продолжения войны убеждает: на Украине коренные противоречия России и стран Запада могут быть окончательно и бескомпромиссно (надежно) разрешены только военным путем – полным разгромом прокси-войск НАТО, и демонтажом всех основ бандеровской "Анти-России".Кратко о главномВ январе началось российское наступление по всей линии фронта, состоялось освобождение города Курахово и других важных укрепрайонов ВСУ – Великой Новоселки и Константинополя. Покровское направление трансформировалось в Днепропетровское. Началась активная "демилитаризация" энергетики противника.В феврале активизировались наступательные действия российских войск в Запорожье и Харьковской области (Купянск), сжалось "огненное кольцо" вокруг временно оккупированной ВСУ Суджи в Курском приграничье. Помощь нескольких батальонов северокорейского спецназа (в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР) позволила быстрее поставить точку в бандеровской авантюре. Информация из Москвы и Пхеньяна о совместных боевых операциях на Западе вызвала шок, подобный удару ядерным оружием по странам альянса.Новая администрация США яснее осознала: бесконечные поставки оружия Киеву не приводят к победам, стимулируют развитие международного "черного рынка", раскручивают маховик терактов и военных конфликтов – на территории Евросоюза и Соединенных Штатов. Начались переговоры Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде по широкому кругу проблем, включая Украину. Трамп устроил в Белом доме "выволочку" Зеленскому, у которого "нет карт". Геополитическая инерция помешала оперативно перестроиться европейским союзникам США, многие страны ЕС оказались на распутье. Однако история уже предопределена.В марте завершился разгром противника в приграничье Курской области, где за семь месяцев было уничтожено более 75 тыс. военнослужащих ВСУ и НАТО. С боями началось формирование зоны безопасности на украинской территории – в сопредельной Сумской области.Вместе с тем Москва не забыла о проблемах безопасности в Мировом океане: в марте состоялись военно-морские учения Индии и России "Индра Нэви – 2025", а также совместные маневры кораблей и морской авиации России, Ирана, Китая "Морской пояс безопасности – 2025" в северной части Индийского океана (противодействие терроризму, охрана морских коммуникаций).В апреле российские войска активно расширяли плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, продвигались на Сумском и Северском направлениях. Начался "марафон" массированных ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ в Киеве. Противник попытался ответить "танкерной войной" на Балтике и в других регионах. "Мышиная возня" натовских "миротворцев" на Украине вряд ли когда-нибудь превратит последнюю в "стального дикобраза", ведь России он совершенно ни к чему.В мае российская армия прочно удерживала стратегическую инициативу на всех участках фронта, в Донбассе – вплотную приблизились к границе Днепропетровской области, и 21 мая пересекла ее, взломав мощный укрепрайон ВСУ в селе Богатырь. Расширена российская зона изоляции в районе Антоновского моста в Херсоне.В июне российские войска за десять дней освободили 12 населенных пунктов в Сумской области. Жестко пресекли попытки появления украинских диверсантов и разведывательной аппаратуры на острове Змеиный в Черном море. Российский ракетный корвет "Бойкий" впервые провел через Ла-Манш курсом в балтийские порты танкеры "теневого флота" для загрузки российской нефтью. "Попутно" президент РФ Владимир Путин напомнил Западу: "Россия занимает четвертое место по ВВП в мире и первое – в Европе". Совсем неплохо для четвертого года прокси-войны с Западом.Июньский саммит НАТО в Гааге проходил под "демоническим" давлением США: обозначены новые цели и цены членства в "клубе самоубийц". Трамп потребовал от стран альянса ежегодно выделять на военные расходы 5 % ВВП. Планка непреодолимая, даже для локомотива европейской экономики – Германии. И "украинский акцент" в Гааге практически отсутствовал.В июле ВС России освободили город Часов Яр, который считался неприступной "фортецией" ВСУ. Российские войска заметно продвинулись в Запорожской области, освободили Каменское и Малиновку, развили оперативную инициативу в районах Гуляйполя и Орехова. Заметим, от Каменского до города Запорожье по прямой – 24 км.Июльский рекорд СВО (абсолютный мировой тоже) – 728 беспилотников и 13 ракет: массированный удар пришелся по авиабазам, другим военным объектам, каналам "жизненно важных поставок западного оружия". Горящие арсеналы и предприятия ВПК в Киеве, военные аэродромы в Ивано-Франковске, Черновцах, Луцке, Житомире – стали суровым предупреждением сопредельным странам НАТО: "Оставь надежду, всяк сюда входящий". Неслучайно Владимир Путин 3 июля заявил Дональду Трампу: в украинском конфликте "Россия будет добиваться поставленных целей". И не только здесь.В акваториях Каспийского и Балтийского морей, Тихого и Северного Ледовитого океанов 23–27 июля состоялось оперативное учение ВМФ России "Июльский шторм". Были успешно синхронизированы силы Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии (ЧФ действовал по особому плану). Нестандартные задачи в морях и океанах решали более 15 тысяч военнослужащих, с привлечением более 150 кораблей, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов.В августе российская армия совершила наступательный рывок в Запорожской области. Штурмовики группировки войск "Днепр" взломали мощный укрепрайон ВСУ в Малой Токмачке – на окраине города Орехов, закрепились в населенных пунктах Плавни и Степногорск. Состоялся прорыв ВС России на Краматорском направлении. Российский огненный шторм лучше слов убеждает западных политиков, стратегов, киевских марионеток в бессмысленности военного противостояния с РФ, жестко формирует контуры нового мира.Россия сняла самоограничения ДРСМД. МИД РФ 4 августа констатировал несовместимость размещения в Европе и АТР наземных американских ракет средней и меньшей дальности с односторонним мораторием России на развертывание аналогичных вооружений. У Москвы есть свой вариант "мира через силу". Коллективный Запад со страхом ожидает российских мер военно-технической компенсации. В перспективе (начиная с декабря 2025 года) на европейском и азиатском ТВД появятся серийные БРСД "Орешник", сухопутные "Калибры" и "Цирконы".Мечты ЕС о поражении России сменились глубокой депрессией. Саммит России и США в Анкоридже 16 августа показал: есть шанс на мирное урегулирование. И все же, красная дорожка для Путина в Китае 31 августа была длиннее и шире, чем в США.В сентябре Запад признал обреченность своего проекта "Закрытое небо над Украиной", и крайне низкую вероятность поставок Киеву американских крылатых ракет "Томагавк"). Варшавский еженедельник Myśl Polska транслировал отчаяние: "Русские готовятся взять под контроль переправы через Днепр".В октябре Вооруженные силы РФ нанесли новый рекордный по масштабу удар 700 дронами и 52 ракетами с географическим акцентом на Ивано-Франковск и Львов. Сформировали Купянский "котел", 9 октября вошли в Северск, а 20 октября – в Мирноград.Немногим ранее, 6–15 октября на полигоне в индийском штате Раджастан, сопредельном с Пакистаном, состоялись маневры "Индра-2025". Подразделения объединенной группировки войск совершенствовали системы связи и управления, тактику контртеррористических операций. Отрабатывали оперативную совместимость, обменивались боевым опытом.Для достижения стратегических целей СВО важны и два других события. Москва 8 октября ратифицировала межправительственное соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве. Госдепартамент США оперативно выразил возмущение перспективой поставок на Остров Свободы современных военных систем российского производства. 27 октября в Москве ратифицирован договор между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Администрация США – в тревоге: Россия усилила ПВО Венесуэлы зенитными ракетными комплексами "Бук" и "Панцирь". Каракас может получить ракеты большой дальности, включая "Орешник".В ноябре освобожден Купянск. Продолжали кипеть "котлы" для ВСУ в Северске и Покровске. Мы наблюдали активное продвижение российских войск в Донбассе (Константиновка) и в Запорожье – в районе Гуляйполя.Оперативное, технологическое и огневое превосходство ВС России, методичное давление по всей линии фронта – принесли ожидаемый результат: ускорение стратегической наступательной операции, освобождение от противника в ноябре более 700 кв. км территории, десятков населенных пунктов. С другой стороны, системные провалы ВСУ/НАТО в Судже, Купянске, Северске, Покровске, Гуляйполе – обнажили суровую истину: Запад терпит поражение в прокси-войне с Россией. Этот вывод подтвердила "тошнотворная" встреча 22 ноября министра армии США Дэниела Дрисколла с чиновниками ЕС.Декабрь добивает натовские надежды на "разворот" украинских событий: 1-го – российские войска освободили город Волчанск, 10-го – город Северск. ВС России уверенно продвигаются вперед на нескольких участках фронта. Методично выравнивают "карманы" и ликвидируют "котлы" – в Донбассе, Харьковской и Запорожской областях. Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ 17 декабря подтвердил, что цели СВО будут достигнуты. Россия предпочла бы добиться этого с помощью дипломатии, но готова освободить свои исторические земли военным путем.Российский президент Владимир Путин 4-5 декабря посетил Индию с государственным визитом, по приглашению Нарендры Моди. Этот визит – свидетельство высокого авторитета России в мире, и окончательного провала "украинского проекта" НАТО. Активизация мирных переговоров в Европе под руководством Вашингтона происходит от невозможности изменить реальность на поле боя. Закономерным выглядит появление 5 декабря новой Стратегии национальной безопасности США. Приоритетами становятся: нерасширение НАТО в Европе, восстановление условий стабильности внутри Европы и стратегической стабильности в отношениях с Россией.США проиграли основную "партию", и стремятся быстрее достичь компромиссного мира. Европейцы медлят, потому что такой мир для них означает не абстрактное поражение, а тектоническое потрясение всей опереточной структуры ЕС и НАТО. О многом говорит судорожно выделенный киевскому режиму декабрьский кредит ЕС в объеме 90 млрд евро – для продолжения боевых действий. Европейские "картонные ястребы" не посмели украсть замороженные государственные активы России, которая уничтожила на украинском ТВД более 10 тыс. натовских "добровольцев", и готова "воевать до последнего шведа".С активным участием Вооруженных сил в 2025 году Россия окончательно вернула себе статус суверенитета. Американская газета Politico констатировала: инициатива в мирных переговорах и гарантии безопасности Украины – находятся в руках Владимира Путина. Расширение НАТО на Восток закономерно вызвало расширение России на Запад – прямое и геополитическое.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

