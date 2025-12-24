https://uz.sputniknews.ru/20251224/kakie-produkty-doljny-byt-na-stole-v-novogodnyuyu-noch-54422640.html

Врач: какие продукты должны быть на столе в новогоднюю ночь

Традиционные новогодние салаты, такие, например, как оливье, мимоза и сельдь под шубой, относятся к высококалорийным блюдам, и к тому же содержат много жиров и соли

На столе в новогоднюю ночь должны быть свежие овощи и фрукты, а также овощные салаты и винегреты, заправленные растительным маслом, они станут здоровой альтернативой традиционным калорийным салатам, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Антонину Стародубову.Она отметила позитивную тенденцию — готовить более легкие блюда для праздничного стола.Она подчеркнула, что традиционные новогодние салаты, такие, например, как оливье, мимоза и сельдь под шубой, относятся к высококалорийным блюдам, и к тому же отличаются высоким содержанием жиров и соли.В заключение она рекомендовала заранее составить меню для новогоднего стола, включив в него легкие и полезные блюда из доступных ингредиентов.

