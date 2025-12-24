https://uz.sputniknews.ru/20251224/kakie-produkty-doljny-byt-na-stole-v-novogodnyuyu-noch-54422640.html
2025-12-24T22:01+0500
2025-12-24T22:01+0500
2025-12-24T22:01+0500
На столе в новогоднюю ночь должны быть свежие овощи и фрукты, а также овощные салаты и винегреты, заправленные растительным маслом, они станут здоровой альтернативой традиционным калорийным салатам, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Антонину Стародубову.Она отметила позитивную тенденцию — готовить более легкие блюда для праздничного стола.Она подчеркнула, что традиционные новогодние салаты, такие, например, как оливье, мимоза и сельдь под шубой, относятся к высококалорийным блюдам, и к тому же отличаются высоким содержанием жиров и соли.В заключение она рекомендовала заранее составить меню для новогоднего стола, включив в него легкие и полезные блюда из доступных ингредиентов.
Врач: какие продукты должны быть на столе в новогоднюю ночь
Традиционные новогодние салаты, такие, как оливье, мимоза и сельдь под шубой, относятся к высококалорийным блюдам, и к тому же содержат много жиров и соли.
На столе в новогоднюю ночь должны быть свежие овощи и фрукты, а также овощные салаты и винегреты, заправленные растительным маслом, они станут здоровой альтернативой традиционным калорийным салатам, сообщает РИА Новости
со ссылкой на диетолога Антонину Стародубову.
Она отметила позитивную тенденцию — готовить более легкие блюда для праздничного стола.
"Очень хорошо, если ровно половину объема займут овощи и фрукты. Это будет не только полезно, но вкусно и красиво. Как свежие овощи, так и различные блюда из овощей, в том числе винегреты, заправленные растительным маслом, составят здоровую и полезную конкуренцию традиционным новогодним салатам и обогатят рацион витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации пищеварения и липидного обмена", — пояснила специалист.
Она подчеркнула, что традиционные новогодние салаты, такие, например, как оливье, мимоза и сельдь под шубой, относятся к высококалорийным блюдам, и к тому же отличаются высоким содержанием жиров и соли.
"Даже однократное переедание вредно, а если еще учесть высокое содержание соли, жиров и сахара в праздничных блюдах, то все это может привести к весьма неблагоприятным последствиям для здоровья и обострению хронических заболеваний", — предупредила она.
В заключение она рекомендовала заранее составить меню для новогоднего стола, включив в него легкие и полезные блюда из доступных ингредиентов.