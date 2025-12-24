О чем договорились участники узбекско-иракского бизнес-форума в Багдаде
© Пресс-служба МИПТ РУз.Узбекистан и Ирак обсуждают расширение торгово-экономического и промышленного сотрудничества
© Пресс-служба МИПТ РУз.
В ходе мероприятия презентовали инвестиционную привлекательность Узбекистана, промышленный и экспортный потенциал страны, организовали B2B-переговоры, а также выставку узбекской продукции.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Багдаде прошел узбекско-иракский бизнес-форум, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
Его участниками стали более 150 представителей иракских госорганов и деловых кругов, 25 ведущих компаний и предприниматели, работающие в сферах продовольствия, текстиля, фармацевтики, электротехники, мебельной промышленности и производства стройматериалов.
Выступая на бизнес-форуме, замглавы МИПТ Шохрух Гуламов отметил приоритетное значение торговли для углубления узбекско-иракского экономического партнерства, а также наличие значительного нереализованного потенциала двустороннего товарооборота.
Отдельное внимание он уделил сотрудничеству в сфере промышленности и минеральных ресурсов, включая совместные производственные проекты, создание СП, переработку минерального сырья, поставки рафинированных металлов, инженерных услуг и оборудования.
Гуламов также провел переговоры с замминистра промышленности и минеральных ресурсов Ирака, замминистра торговли по экономическим вопросам, зампредседателя Национальной инвестиционной комиссии Ирака, руководителем Иракского союза промышленников и председателем Экономического совета этой страны.
Собеседники обсудили вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия, снятия торговых и регуляторных барьеров, оптимизации тарифов по приоритетным узбекским товарам, ускорения сертификационных процедур и развития логистики, включая использование региональных транспортных хабов.
Речь шла о перспективах расширения экспорта стройматериалов, текстиля, ковров, продовольственной продукции и ювелирных изделий, а также выхода узбекских компаний на иракский рынок.
"Иракской стороне предложено посетить Узбекистан и рассмотреть проведение первого заседания Узбекско-Иракского совместного экономического комитета и бизнес-форума", — говорится в сообщении.
