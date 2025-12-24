Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251224/o-chem-dogovorilis-uchastniki-uzbeksko-irakskogo-biznes-foruma-v-bagdade--54426842.html
О чем договорились участники узбекско-иракского бизнес-форума в Багдаде
О чем договорились участники узбекско-иракского бизнес-форума в Багдаде
Sputnik Узбекистан
В ходе мероприятия презентовали инвестиционную привлекательность Узбекистана, промышленный и экспортный потенциал страны, организовали B2B-переговоры, а также выставку узбекской продукции
2025-12-24T14:22+0500
2025-12-24T14:22+0500
узбекистан
ирак
багдад
бизнес-форум
предприниматели
сотрудничество
переговоры
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54426176_0:178:1900:1247_1920x0_80_0_0_b44cebcfe434d1b0c81ce9bb6601f2e3.jpg
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Багдаде прошел узбекско-иракский бизнес-форум, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Его участниками стали более 150 представителей иракских госорганов и деловых кругов, 25 ведущих компаний и предприниматели, работающие в сферах продовольствия, текстиля, фармацевтики, электротехники, мебельной промышленности и производства стройматериалов. Выступая на бизнес-форуме, замглавы МИПТ Шохрух Гуламов отметил приоритетное значение торговли для углубления узбекско-иракского экономического партнерства, а также наличие значительного нереализованного потенциала двустороннего товарооборота. Отдельное внимание он уделил сотрудничеству в сфере промышленности и минеральных ресурсов, включая совместные производственные проекты, создание СП, переработку минерального сырья, поставки рафинированных металлов, инженерных услуг и оборудования. Гуламов также провел переговоры с замминистра промышленности и минеральных ресурсов Ирака, замминистра торговли по экономическим вопросам, зампредседателя Национальной инвестиционной комиссии Ирака, руководителем Иракского союза промышленников и председателем Экономического совета этой страны. Собеседники обсудили вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия, снятия торговых и регуляторных барьеров, оптимизации тарифов по приоритетным узбекским товарам, ускорения сертификационных процедур и развития логистики, включая использование региональных транспортных хабов. Речь шла о перспективах расширения экспорта стройматериалов, текстиля, ковров, продовольственной продукции и ювелирных изделий, а также выхода узбекских компаний на иракский рынок.
узбекистан
ирак
багдад
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54426176_0:0:1900:1425_1920x0_80_0_0_94d863ce4965b7bb85f43470a6ec95f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан иран бизнес форум
узбекистан иран бизнес форум

О чем договорились участники узбекско-иракского бизнес-форума в Багдаде

14:22 24.12.2025
© Пресс-служба МИПТ РУз.Узбекистан и Ирак обсуждают расширение торгово-экономического и промышленного сотрудничества
Узбекистан и Ирак обсуждают расширение торгово-экономического и промышленного сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2025
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Подписаться
В ходе мероприятия презентовали инвестиционную привлекательность Узбекистана, промышленный и экспортный потенциал страны, организовали B2B-переговоры, а также выставку узбекской продукции.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Багдаде прошел узбекско-иракский бизнес-форум, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
Его участниками стали более 150 представителей иракских госорганов и деловых кругов, 25 ведущих компаний и предприниматели, работающие в сферах продовольствия, текстиля, фармацевтики, электротехники, мебельной промышленности и производства стройматериалов.
"В ходе форума были презентованы инвестиционная привлекательность Узбекистана, промышленный и экспортный потенциал страны, проведены B2B-переговоры, а также организована выставка узбекской продукции для повышения практической результативности деловых контактов", — говорится в сообщении.
Выступая на бизнес-форуме, замглавы МИПТ Шохрух Гуламов отметил приоритетное значение торговли для углубления узбекско-иракского экономического партнерства, а также наличие значительного нереализованного потенциала двустороннего товарооборота.
Отдельное внимание он уделил сотрудничеству в сфере промышленности и минеральных ресурсов, включая совместные производственные проекты, создание СП, переработку минерального сырья, поставки рафинированных металлов, инженерных услуг и оборудования.
Гуламов также провел переговоры с замминистра промышленности и минеральных ресурсов Ирака, замминистра торговли по экономическим вопросам, зампредседателя Национальной инвестиционной комиссии Ирака, руководителем Иракского союза промышленников и председателем Экономического совета этой страны.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Узбекистан и Ирак обсуждают расширение торгово-экономического и промышленного сотрудничества
Узбекистан и Ирак обсуждают расширение торгово-экономического и промышленного сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2025
Узбекистан и Ирак обсуждают расширение торгово-экономического и промышленного сотрудничества
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Собеседники обсудили вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия, снятия торговых и регуляторных барьеров, оптимизации тарифов по приоритетным узбекским товарам, ускорения сертификационных процедур и развития логистики, включая использование региональных транспортных хабов.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Узбекистан и Ирак обсуждают расширение торгово-экономического и промышленного сотрудничества
Узбекистан и Ирак обсуждают расширение торгово-экономического и промышленного сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2025
Узбекистан и Ирак обсуждают расширение торгово-экономического и промышленного сотрудничества
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Речь шла о перспективах расширения экспорта стройматериалов, текстиля, ковров, продовольственной продукции и ювелирных изделий, а также выхода узбекских компаний на иракский рынок.
"Иракской стороне предложено посетить Узбекистан и рассмотреть проведение первого заседания Узбекско-Иракского совместного экономического комитета и бизнес-форума", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Узбекистан и Ирак обсуждают расширение торгово-экономического и промышленного сотрудничества
Узбекистан и Ирак обсуждают расширение торгово-экономического и промышленного сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2025
Узбекистан и Ирак обсуждают расширение торгово-экономического и промышленного сотрудничества
© Пресс-служба МИПТ РУз.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0