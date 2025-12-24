https://uz.sputniknews.ru/20251224/o-chem-dogovorilis-uchastniki-uzbeksko-irakskogo-biznes-foruma-v-bagdade--54426842.html

О чем договорились участники узбекско-иракского бизнес-форума в Багдаде

О чем договорились участники узбекско-иракского бизнес-форума в Багдаде

Sputnik Узбекистан

В ходе мероприятия презентовали инвестиционную привлекательность Узбекистана, промышленный и экспортный потенциал страны, организовали B2B-переговоры, а также выставку узбекской продукции

2025-12-24T14:22+0500

2025-12-24T14:22+0500

2025-12-24T14:22+0500

узбекистан

ирак

багдад

бизнес-форум

предприниматели

сотрудничество

переговоры

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/18/54426176_0:178:1900:1247_1920x0_80_0_0_b44cebcfe434d1b0c81ce9bb6601f2e3.jpg

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Багдаде прошел узбекско-иракский бизнес-форум, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Его участниками стали более 150 представителей иракских госорганов и деловых кругов, 25 ведущих компаний и предприниматели, работающие в сферах продовольствия, текстиля, фармацевтики, электротехники, мебельной промышленности и производства стройматериалов. Выступая на бизнес-форуме, замглавы МИПТ Шохрух Гуламов отметил приоритетное значение торговли для углубления узбекско-иракского экономического партнерства, а также наличие значительного нереализованного потенциала двустороннего товарооборота. Отдельное внимание он уделил сотрудничеству в сфере промышленности и минеральных ресурсов, включая совместные производственные проекты, создание СП, переработку минерального сырья, поставки рафинированных металлов, инженерных услуг и оборудования. Гуламов также провел переговоры с замминистра промышленности и минеральных ресурсов Ирака, замминистра торговли по экономическим вопросам, зампредседателя Национальной инвестиционной комиссии Ирака, руководителем Иракского союза промышленников и председателем Экономического совета этой страны. Собеседники обсудили вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия, снятия торговых и регуляторных барьеров, оптимизации тарифов по приоритетным узбекским товарам, ускорения сертификационных процедур и развития логистики, включая использование региональных транспортных хабов. Речь шла о перспективах расширения экспорта стройматериалов, текстиля, ковров, продовольственной продукции и ювелирных изделий, а также выхода узбекских компаний на иракский рынок.

узбекистан

ирак

багдад

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан иран бизнес форум