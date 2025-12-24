https://uz.sputniknews.ru/20251224/rossiyskaya-armiya-osvobodila-zarechnoe-v-zaporojskoy-oblasti-54434675.html

СВО: российская армия освободила Заречное в Запорожской области

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Заречное в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терноватое, Воздвижевка, Придорожное, Любицкое и Гуляй-Поле Запорожской области, Гавриловка, Александровка и Покровское Днепропетровской области. ВСУ потеряли:

