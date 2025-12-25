https://uz.sputniknews.ru/20251225/eaeu-obnulili-poshliny-na-otxody-i-lom-dragmetallov-54450218.html

В ЕАЭС обнулили пошлины на отходы и лом драгметаллов до конца 2028 года

В ЕАЭС обнулили пошлины на отходы и лом драгметаллов до конца 2028 года

Sputnik Узбекистан

Действующие ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении отходов и лома драгоценных металлов составляют 15% от таможенной стоимости

2025-12-25T11:00+0500

2025-12-25T11:00+0500

2025-12-25T11:00+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

пошлины

драгоценные металлы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/15/49481855_0:137:1201:812_1920x0_80_0_0_77864d4c7fd6d262932373c3ad1eb0ff.jpg

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия продлила действие нулевых ввозных таможенных пошлин на отходы и лом драгоценных металлов до конца 2028 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.Необходимость данной меры прокомментировал директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.По словам Казаряна, благодаря своим физико-химическим свойствам драгметаллы находят применение в различных отраслях, а источники первичного сырья ограничены.Действующие ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении отходов и лома драгоценных металлов составляют 15% от таможенной стоимости.Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.В соответствии с ранее принятыми решениями Коллегии ЕЭК ставки ввозных таможенных пошлин в размере 0% от таможенной стоимости в отношении рассматриваемых товаров применяются с июня 2015 года до конца декабря 2025-го.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс пошлины драгоценные металлы