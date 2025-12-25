https://uz.sputniknews.ru/20251225/elektronnye-retsepty-v-tashkente-kak-eto-rabotaet-54457485.html

Электронные рецепты в Ташкенте: как это работает — видео

Спикеры ответили на вопросы журналистов и разъяснили практические аспекты реализации цифровых инициатив в сфере здравоохранения.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция на тему "Цифровизация системы здравоохранения Узбекистана. Новая система электронных рецептов".В мероприятии участвовали директор по цифровизации здравоохранения Uzinfocom Руслан Султанов, замначальника отдела внедрения и координации цифровых технологий Минздрава Узбекистана Наврузбек Аллаберганов, специалист Центра безопасности фармацевтической продукции при министерстве здравоохранения РУз Мавлюда Гиясова, а также замначальника медицинского объединения Яшнабадского района города Ташкента Галина Дурманова.Они рассказали о ключевых положениях постановления Кабмина республики "О дополнительных мерах по дальнейшему ускорению процессов цифровизации системы здравоохранения". Особое внимание уделили задачам цифровизации системы здравоохранения, повышению эффективности и доступности медицинской помощи, обеспечению безопасности пациентов, а также созданию эффективной системы управления оборотом лекарственных средств, в том числе в рамках внедрения новой системы электронных рецептов. По словам Руслана Султанова, электронные рецепты упрощают получение лекарств и помогают контролировать их оборот, в том числе выявлять поддельные препараты — более 30% контрафакта сейчас оказывается фальшивкой. Получить лекарство можно просто показав фармацевту QR-код или назвав свой ПИНФЛ.По словам Галины Дурмановой, в госучреждениях Ташкента электронная система уже полностью работает. Врачи уже прошли обучение. Специалисты Uzinfocom подготовили IT-медсестер, а те дальше по цепочке обучили почти весь врачебный персонал.Новая система должна не только свести к минимуму случаи самолечения среди пациентов, но и сделать лекарства доступнее для пенсионеров, инвалидов и одиноких пожилых людей.Теперь препараты можно назначать дистанционно — через электронный рецепт. Семейный врач может оформить его как при очном осмотре, так и онлайн. Пациенту или его доверенному лицу достаточно назвать ПИНФЛ в аптеке — и все назначения сразу появляются в системе.Если человек маломобилен или лежачий, лекарства могут получить и привезти домой доверенное лицо, патронажная медсестра или соцработник. За такими пациентами постоянно закреплены медработники, которые помогают решать все вопросы с лечением и лекарствами. В ходе мероприятия спикеры также ответили на вопросы журналистов и разъяснили практические аспекты реализации цифровых инициатив в сфере здравоохранения.

