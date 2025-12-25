https://uz.sputniknews.ru/20251225/iz-kakix-stran-chasche-vsego-poseschali-uzbekistan-54453367.html
Впервые в истории: Узбекистан за 11 месяцев посетили более 10 млн туристов
По данным Нацкомстата, за 11 месяцев 2025 года число туристов в Узбекистане впервые превысило 10 млн
По данным Нацкомстата, за первые 11 месяцев 2025-го число туристов в Узбекистане впервые превысило 10 млн.В пятерке стран, из которых в январе–ноябре этого года чаще всего приезжали в Узбекистан туристы, продолжает лидировать Кыргызстан.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
В пятерке стран, из которых в январе–ноябре этого года чаще всего приезжали в Узбекистан туристы, продолжает лидировать Кыргызстан.
По данным Нацкомстата, за первые 11 месяцев 2025-го число туристов в Узбекистане впервые превысило 10 млн.
"В январе–ноябре 2025 года Узбекистан с туристическими целями посетили в общей сложности 10,7 млн иностранных граждан. Этот показатель увеличился на 3,5 млн человек или 47,4 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", — говорится в сообщении.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.