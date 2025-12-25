https://uz.sputniknews.ru/20251225/iz-kakix-stran-chasche-vsego-poseschali-uzbekistan-54453367.html

Впервые в истории: Узбекистан за 11 месяцев посетили более 10 млн туристов

Впервые в истории: Узбекистан за 11 месяцев посетили более 10 млн туристов

Sputnik Узбекистан

По данным Нацкомстата, за 11 месяцев 2025 года число туристов в Узбекистане впервые превысило 10 млн

2025-12-25T12:10+0500

2025-12-25T12:10+0500

2025-12-25T12:10+0500

инфографика

туристы

страны

узбекистан

статистика

кыргызстан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54452589_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a86ad684dc0209747fcf8307d6d06e0.png

По данным Нацкомстата, за первые 11 месяцев 2025-го число туристов в Узбекистане впервые превысило 10 млн.В пятерке стран, из которых в январе–ноябре этого года чаще всего приезжали в Узбекистан туристы, продолжает лидировать Кыргызстан.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

страны

узбекистан

кыргызстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

туристы страны узбекистан