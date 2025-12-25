https://uz.sputniknews.ru/20251225/posol-saudovskoy-aravii-zavershaet-svoyu-diplomaticheskuyu-missiyu-v-uzbekistane-54460778.html

Посол Саудовской Аравии завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане

Юсеф Аль-Отайби вручил верительные грамоты президенту республики в декабре 2021 года

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился послом Королевства Саудовская Аравия Юсефом Аль-Отайби, который завершает свою дипмиссию в республике. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале.Глава МИД РУз выразил благодарность послу за его продуктивную деятельность в Узбекистане и пожелал ему больших успехов в дальнейшей работе. Юсеф Аль-Отайби вручил верительные грамоты президенту Узбекистана 27 декабря 2021 года.

