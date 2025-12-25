https://uz.sputniknews.ru/20251225/putin-gossovet-kadry-ekonomika-54465478.html

Кадры — это не функция, а прежде всего люди — Путин

Кадры — это не функция, а прежде всего люди — Путин

Sputnik Узбекистан

Глава РФ собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России. Особое внимание уделили кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО, а также развитию ИИ

2025-12-25T17:11+0500

2025-12-25T17:11+0500

2025-12-25T18:05+0500

экономика

россия

искусственный интеллект

подготовка

кадры

владимир путин

президент рф

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54324967_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_32c0e54a253cd8c0c6c1ec9b0afd3f3b.jpg

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Кадры — это не функция, а прежде всего люди, заявил президент России Владимир Путин.Глава РФ собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономического сектора России. Особое внимание уделили кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО, а также развитию искусственного интеллекта.Другие заявления российского лидера на заседании Государственного Совета:Также Путин сообщил, что подписал соответствующий указ об объявлении 2026 года Годом единства народов России.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владимир путин заседание государственный совет подготовка кадров экономика