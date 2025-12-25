Кадры — это не функция, а прежде всего люди — Путин

Узбекистан
Глава РФ собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России. Особое внимание уделили кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО, а также развитию ИИ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54324967_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_32c0e54a253cd8c0c6c1ec9b0afd3f3b.jpg
Также Путин сообщил, что подписал соответствующий указ об объявлении 2026 года Годом единства народов России.
Глава РФ собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России. Особое внимание уделили кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО, а также развитию ИИ.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Кадры — это не функция, а прежде всего люди, заявил президент России Владимир Путин.
Глава РФ собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономического сектора России. Особое внимание уделили кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО, а также развитию искусственного интеллекта.

"И главное, помнить, что кадры — это не функция и не функции, а прежде всего люди", — сказал Путин.

Другие заявления российского лидера на заседании Государственного Совета:
доля занятых среди экономически активного населения составила 97,8%;
главное — не называть проблемы, а предлагать пути решения;
безработица в России снизилась до исторически низких 2,2%;
необходимо добиваться снижения дифференциации уровня безработицы регионов;
Путин предложил на основе рейтинга 100 худших образовательных организаций формировать программы их оздоровления или реорганизации, пояснив, что "болота" быть не должно;
он отметил масштаб задач в сфере кадров и подчеркнул, что в работу нужно включиться каждому на своих местах;
нельзя допустить, чтобы в РФ были интеллектуальные элиты и люди-автоматы;
нужно продолжать работу по повышению качества подготовки в системе профессионального образования, добиваться большей востребованности выпускников колледжей, техникумов, вузов на рынке труда;
свыше 12 млн граждан нужно вовлечь в экономику России за следующие семь лет;
в области информации, связи, образования будут востребованы кадры;
условия для повышения экономической активности жителей надо создавать в регионах РФ;
необходимо улучшать профессиональное образование в России, добиваться большей востребованности его выпускников;
система образования не должна терять фундаментальных основ;
важно преодолевать дисбалансы, сложившиеся на рынке труда;
на фоне развития ИИ президент РФ назвал важнейшей задачей поддержку умения людей мыслить самостоятельно;
Россия должна изменить всю парадигму подготовки кадров на фоне развития искусственного интеллекта, это крайне важно;
ИИ будет не только заменять работников, но и создавать новые вакансии, в том числе в инженерной сфере;
нужно быть готовыми к системным изменениям, которые несет развитие ИИ;
ИИ будет постепенно заменять работников начальных степеней;
следующие 10-15 лет станут временем технологической трансформации ИИ;
власти должны активно отвечать на современные вызовы в вопросах кадров;
новые технологии требуют пересмотра подготовки педагогических кадров;
на одного безработного с рабочей профессией приходится 28 вакансий;
тема подготовки кадров касается каждого региона и каждой отрасли;
на рынке труда в России наблюдается дефицит рабочей силы.
Также Путин сообщил, что подписал соответствующий указ об объявлении 2026 года Годом единства народов России.
