Кадры — это не функция, а прежде всего люди — Путин
17:11 25.12.2025 (обновлено: 18:05 25.12.2025)
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Кадры — это не функция, а прежде всего люди, заявил президент России Владимир Путин.
Глава РФ собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономического сектора России. Особое внимание уделили кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО, а также развитию искусственного интеллекта.
"И главное, помнить, что кадры — это не функция и не функции, а прежде всего люди", — сказал Путин.
Другие заявления российского лидера на заседании Государственного Совета:
доля занятых среди экономически активного населения составила 97,8%;
главное — не называть проблемы, а предлагать пути решения;
безработица в России снизилась до исторически низких 2,2%;
необходимо добиваться снижения дифференциации уровня безработицы регионов;
Путин предложил на основе рейтинга 100 худших образовательных организаций формировать программы их оздоровления или реорганизации, пояснив, что "болота" быть не должно;
он отметил масштаб задач в сфере кадров и подчеркнул, что в работу нужно включиться каждому на своих местах;
нельзя допустить, чтобы в РФ были интеллектуальные элиты и люди-автоматы;
нужно продолжать работу по повышению качества подготовки в системе профессионального образования, добиваться большей востребованности выпускников колледжей, техникумов, вузов на рынке труда;
свыше 12 млн граждан нужно вовлечь в экономику России за следующие семь лет;
в области информации, связи, образования будут востребованы кадры;
условия для повышения экономической активности жителей надо создавать в регионах РФ;
необходимо улучшать профессиональное образование в России, добиваться большей востребованности его выпускников;
система образования не должна терять фундаментальных основ;
важно преодолевать дисбалансы, сложившиеся на рынке труда;
на фоне развития ИИ президент РФ назвал важнейшей задачей поддержку умения людей мыслить самостоятельно;
Россия должна изменить всю парадигму подготовки кадров на фоне развития искусственного интеллекта, это крайне важно;
ИИ будет не только заменять работников, но и создавать новые вакансии, в том числе в инженерной сфере;
нужно быть готовыми к системным изменениям, которые несет развитие ИИ;
ИИ будет постепенно заменять работников начальных степеней;
следующие 10-15 лет станут временем технологической трансформации ИИ;
власти должны активно отвечать на современные вызовы в вопросах кадров;
новые технологии требуют пересмотра подготовки педагогических кадров;
на одного безработного с рабочей профессией приходится 28 вакансий;
тема подготовки кадров касается каждого региона и каждой отрасли;
на рынке труда в России наблюдается дефицит рабочей силы.
Также Путин сообщил, что подписал соответствующий указ об объявлении 2026 года Годом единства народов России.