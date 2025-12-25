Русский дом в Ташкенте подвел итоги уходящего года

https://uz.sputniknews.ru/20251225/russkiy-dom-v-tashkent-itogi-uxodyaschego-goda-54456168.html

Особым блоком в 2025 году стала работа Россотрудничества в Узбекистане по сохранению исторической памяти.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Более 250 мероприятий, 10 меморандумов, новые проекты и усиление инклюзивной повестки — о проведенной за год работе на пресс-конференции рассказала руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, сообщает корреспондент Sputnik. Особым блоком в 2025 году стала работа по сохранению исторической памяти. К 80-летию Победы Россотрудничество организовало десятки мероприятий: от торжественных возложений цветов и интеллектуальных игр до научных конференций, литературно-музыкальных вечеров и премьер документальных фильмов.Важное место занял проект "Лица Победы", а также издание книг историка Василия Костецкого "Поклонимся Великим тем годам. Вклад узбекистанцев в Великую Победу над фашизмом 1941-1945 гг." и узбекского исследователя Насриддина Исмоилова "Дом Павлова и его защитники".Продолжение получили и уже такие зарекомендовавшие себя проекты, как "Миссия Добро", "Форум добрых дел", международная выставка-ярмарка образования, филологические и методические программы, региональные поездки, а также системная работа с детскими садами, школами и университетами. Только в сфере образования и русского языка действуют профессиональные сообщества NOTA TERRA и Ташкентская методическая лаборатория, объединяющие более 300 педагогов из Ташкента и регионов страны.В течение года учебным заведениям Узбекистана передали более 1,5 тыс. экземпляров книг, которые получили школы, вузы и преподаватели-русисты в рамках методических программ и семинаров Россотрудничества.Заметно усилились инклюзивное и волонтерское направления. В 2025 году Россотрудничество в Узбекистане подписало 10 меморандумов и соглашений с вузами, музеями, медицинскими и социальными организациями. В проекты "Миссия Добро" и "Форум добрых дел" органично вошло сотрудничество с российской компанией "Моторика", занимающейся разработкой современных протезов для детей. Важной частью гуманитарной миссии стали инклюзивные форумы, "Кибердень", практические занятия для педагогов и родителей.Один из ключевых векторов года — работа с молодежью. Форматы мероприятий переосмыслили: больше интерактива, живого общения и событий, в которых молодежь выступает не зрителем, а активным участником. Среди них — КВН филиалов российских вузов, сап-фестиваль ко Дню молодежи, дипломатическая игра "Модель BRICS+", квизы, универсиады и деловые завтраки.Новым проектом стал конкурс "Мисс и Мистер студенчество", объединивший студентов российских филиалов вузов и узбекистанских университетов.Она подчеркнула, что цель Русского дома — объединить студентов российских и узбекистанских вузов.Существенным направлением остаются и международные молодежные программы. В 2025 году более 100 человек из Узбекистана приняли участие в программах Россотрудничества — от "Нового поколения" и "Интерновостей" до смен в "Артеке" и крупных международных форумов.Подводя итоги года, Ирина Старосельская отметила, что главным достижением стала сформированная атмосфера доверия и устойчивые партнерства.В 2026 году Россотрудничество в Узбекистане планирует продолжить развитие проектов, расширяя работу с молодежью, образовательным сообществом и социальными инициативами, сохраняя при этом фокус на культурных и исторических ценностях.

