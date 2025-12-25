Русский дом в Ташкенте подвел итоги уходящего года
16:10 25.12.2025 (обновлено: 16:51 25.12.2025)
Диалог культур: выставка Ирины Коваленко в Русском доме в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов
Особым блоком в 2025 году стала работа Россотрудничества в Узбекистане по сохранению исторической памяти.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Более 250 мероприятий, 10 меморандумов, новые проекты и усиление инклюзивной повестки — о проведенной за год работе на пресс-конференции рассказала руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, сообщает корреспондент Sputnik.
Особым блоком в 2025 году стала работа по сохранению исторической памяти. К 80-летию Победы Россотрудничество организовало десятки мероприятий: от торжественных возложений цветов и интеллектуальных игр до научных конференций, литературно-музыкальных вечеров и премьер документальных фильмов.
Важное место занял проект "Лица Победы", а также издание книг историка Василия Костецкого "Поклонимся Великим тем годам. Вклад узбекистанцев в Великую Победу над фашизмом 1941-1945 гг." и узбекского исследователя Насриддина Исмоилова "Дом Павлова и его защитники".
Итоговая пресс-конференция руководителя Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
"Важно не навязывать одну точку зрения, а формировать критическое мышление и уважение к документально подтвержденной истории", — подчеркнула Ирина Старосельская.
Продолжение получили и уже такие зарекомендовавшие себя проекты, как "Миссия Добро", "Форум добрых дел", международная выставка-ярмарка образования, филологические и методические программы, региональные поездки, а также системная работа с детскими садами, школами и университетами. Только в сфере образования и русского языка действуют профессиональные сообщества NOTA TERRA и Ташкентская методическая лаборатория, объединяющие более 300 педагогов из Ташкента и регионов страны.
В течение года учебным заведениям Узбекистана передали более 1,5 тыс. экземпляров книг, которые получили школы, вузы и преподаватели-русисты в рамках методических программ и семинаров Россотрудничества.
Итоговая пресс-конференция руководителя Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
Заметно усилились инклюзивное и волонтерское направления. В 2025 году Россотрудничество в Узбекистане подписало 10 меморандумов и соглашений с вузами, музеями, медицинскими и социальными организациями. В проекты "Миссия Добро" и "Форум добрых дел" органично вошло сотрудничество с российской компанией "Моторика", занимающейся разработкой современных протезов для детей. Важной частью гуманитарной миссии стали инклюзивные форумы, "Кибердень", практические занятия для педагогов и родителей.
Один из ключевых векторов года — работа с молодежью. Форматы мероприятий переосмыслили: больше интерактива, живого общения и событий, в которых молодежь выступает не зрителем, а активным участником. Среди них — КВН филиалов российских вузов, сап-фестиваль ко Дню молодежи, дипломатическая игра "Модель BRICS+", квизы, универсиады и деловые завтраки.
Новым проектом стал конкурс "Мисс и Мистер студенчество", объединивший студентов российских филиалов вузов и узбекистанских университетов.
"Замечательная была обстановка, два дня: первый день — "Мисс студенчество", второй — "Мистер студенчество". Зал зажигал", — поделилась руководитель Россотрудничества.
Она подчеркнула, что цель Русского дома — объединить студентов российских и узбекистанских вузов.
Существенным направлением остаются и международные молодежные программы. В 2025 году более 100 человек из Узбекистана приняли участие в программах Россотрудничества — от "Нового поколения" и "Интерновостей" до смен в "Артеке" и крупных международных форумов.
Подводя итоги года, Ирина Старосельская отметила, что главным достижением стала сформированная атмосфера доверия и устойчивые партнерства.
"Мы получаем огромное удовольствие от этой работы, потому что видим реальный результат и живой отклик", — резюмировала она.
Итоговая пресс-конференция руководителя Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
В 2026 году Россотрудничество в Узбекистане планирует продолжить развитие проектов, расширяя работу с молодежью, образовательным сообществом и социальными инициативами, сохраняя при этом фокус на культурных и исторических ценностях.